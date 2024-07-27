灣仔店「重開」 要舒適堡會員簽同意書 列HEALTHY「沒義務」提供剩餘服務 顧客：無奈接受

本報記者昨午近5時以顧客身分到訪灣仔分店，大廈外圍仍保留舒適堡招牌，地下大堂則放有HEALTHY的易拉架，當中內容稱「只為舒適堡客戶免費提供餘下所有健身卡私人教練課堂及美容療程服務，而舒適堡所有財務或合約糾紛則與其公司無關」。旁邊告示板有海關通告，指示受影響消費者可向海關舉報。

接待人員稱首日上班 無瑜伽跳舞課

現場所見，一樓接待處已換上「HEALTHY」招牌，3名職員協助顧客填寫同意書，近升降機位置有4名身穿白衣、掛上寫有「工作人員」名牌的健碩男子，店內有近10人正使用健身設施。記者向「工作人員」詢問其他分店的顧客需否簽同意書，其中一人答需要，並稱涉及私人教練堂的服務需各自向教練了解。

剩4年健身會籍合約的舒適堡會員陳先生昨午到場簽署同意書，他提及條款寫明「HEALTHY沒有提供取代舒適堡剩餘服務的義務」，憂慮「隨時唔畀玩」，但由於他希望繼續，故同意安排。陳續指，簽署後職員指示他日後須帶該副本到場以使用服務，取代舊會員卡。

持舒適堡永久會籍的陳小姐表示，了解到新品牌未能提供已預繳付款的瑜伽和跳舞班課程，損失約1萬元。她直言新安排「一定不滿意，但無奈接受」，亦憂慮簽署同意書會影響追討，但認為自己損失較細，仍有意簽署。

葉世雄：舒適堡經營者一周內講何店重開

香港美容業總會創會主席葉世雄昨早在港台《千禧年代》表示收到消費者求助，他引述舒適堡經營者稱一周內會公布哪些店舖會重開，並會無條件向消費者提供療程。葉續稱，總會設「美容消費安全網」機制，即其他美容院會協助結業美容院提供未完成的療程，但由於仍能聯絡舒適堡經營者，故未啟用機制，希望先觀望事態。