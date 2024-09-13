海關警舒適堡灣仔銅鑼灣店蒐證 消委接投訴涉款破億 平均每宗逾3萬

「HEALTHY」名義重開

灣仔店一度阻記者入內

位於駱克道京城大廈的原舒適堡分店昨以「HEALTHY」之名重新開門運作，海關及警方則於中午時分派員上門搜查；記者下午近4時到該分店，多名身形健碩、佩戴口罩的白衣漢在地下電梯大堂守候；記者嘗試乘升降機到1樓接待處了解情况，惟步入升降機後即被該批男子阻撓，其中一人稱，店舖只接待舒適堡會員，記者不得內進。及後警方傳媒聯絡隊介入，而海關及警方約4時半完成搜查，帶走多箱證物，包括電腦主機，記者終獲准到店內拍攝。

多名海關及警方人員昨午亦到舒適堡銅鑼灣怡和街分店調查，其間執法人員翻查店內櫃枱文件及拍攝，行動直至約2時50分完結，有海關人員帶同手提行李篋檢走文件，再經店內樓梯往下一層。

海關：先聯絡近期光顧舉報人

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督方冠亭昨日在港台節目《千禧年代》表示，海關已聯絡500多名舉報人，她說會按緩急次序盡量先聯絡近期向舒適堡購買會籍或服務的人。她透露，海關會循多方面蒐證，包括聯絡舉報人、調查涉案商戶在結業前的營運和財政狀况，視乎有否足夠證據起訴，不排除有更多人被捕。方冠亭再提醒消費者，在接受預繳式消費前，如涉及大額交易及較長合約年期，必須審慎考慮清楚，並保留單據及合約文件。

海關接1492投訴 涉7200萬

根據海關數字，截至昨午4時共接到1492宗相關舉報，涉及預繳健身及美容金額約7200萬元。警方報案方面，截至昨午2時半共接到86宗有關報案，涉及金額約460萬元。至於消委會，截至昨午6時共接到3289宗有關今次事件的投訴，涉及總金額超過1.13億元，平均每宗個案涉及金額為34,430元，金額最高一宗仍為約182萬元。

翻查特別財委會資料，海關前年接到1103宗涉及不當地接受付款個案，只有1宗檢控，方冠亭解釋，很多情况下若舉報人得到退款就未必會協助刑事調查，因為大部分舉報人作為消費者最想得到的就是退款，有些人得到退款或經銀行獲得退款後，未必想繼續協助刑事調查，因為協助刑事調查需做相關程序。