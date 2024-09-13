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陸毅強等年內連沽8伙套5825萬 消息：去年底放售禮頓山 累計劈價9200萬

【明報專訊】連鎖健身中心舒適堡上周宣布「全線暫時結業」，兩名董事陸毅強及其妻子何玉華日前遭海關拘捕，被指在宣布結業前夕仍接受預繳消費付款。本報發現，舒適堡老闆陸毅強等人多年來大手掃入多個新盤，自去年底迄今至少沽出當中8伙，套現金額達5825萬元。市場消息稱，陸氏所持物業中最貴重的物業為跑馬地禮頓山一伙高層特色戶，去年底放售至今累計劈價9200萬元，最新放售價近2億元。

另一邊廂，海關昨日聯同警方分別到舒適堡原位於銅鑼灣及灣仔的分店搜查，海關人員檢走一批文件（見另稿）。

據代理界消息透露，上述由陸毅強等人持有的禮頓山特色戶，位於6座高層A、B室，兩伙實用面積合共3348方呎，去年11月首度放售，當時叫價高達2.9億元，實呎約8.66萬元，遠超市場價水平，一直乏人問津，當中亦多次調整叫價，今年1月降價至2.5億元；上月則兩度調整售價，至上月底最新叫價1.98億元，累減9200萬元或32%，每呎叫價約5.9萬元。

區內代理表示，屋苑已久未有同類相連單位成交，而據中銀及匯豐兩大銀行網上估價，有關單位估值約1.4億至1.5億元，即叫價遠超於估價。資料又顯示，陸毅強等早於2000年以5114.79萬元一手購入單位，即使減價後叫價仍遠較當年購入價高約1.47億元或2.9倍。

禮頓山西半山兩物業 放售價達2.66億

陸毅強等持有之物業中，另一伙最貴重的為西半山慧明苑一個頂層複式戶，實用2137方呎，2006年以2360萬元購入，現以約6800萬元放售，實呎3.18萬元，較18年前購入價高4440萬元或1.88倍。換言之，單計上述兩伙豪宅放售價合共已高達2.66億元。

值得一提，陸毅強等過往不時大手掃入新盤單位。本報統計，連同2000年購入上述禮頓山兩伙，陸氏過去逾20年至少以約2.28億元購入36伙新盤單位，包括2003年SARS期間以約2390萬元連掃長實紅磡都會軒10伙、2007年以約2380萬元購入新地荔枝角曼克頓山5伙、2009年以約4940萬元購入新地大圍雲頂峰13伙，最大手則為2012年以約8000萬購入金朝陽銅鑼灣曦巒6伙。

近20年2.2億購36伙 將美孚發迹屋抵押

事實上，陸氏過往購入之物業，除2004至05年售出都會軒數伙後，其餘多作長線收租。不過資料顯示，陸毅強等自去年底起已先後沽出8個物業，共套現5825萬元，包括都會軒及曼克頓山各3伙、雲頂峰兩伙，以當年購入價計，帳面獲利超過3285萬元，其中除雲頂峰兩伙帳面獲利約五成外，其餘兩個屋苑單位均錄得超過1倍賺幅，最高賺幅為去年12月售出的都會軒2座高層09室，實用474方呎，去年12月以710萬元售出，實呎14,979元，持貨近21年帳面獲利468.4萬元或1.94倍。

陸氏近一年除積極放售物業外，亦把旗下部分一籃子物業，包括報稱自住的美孚新邨「發迹屋」抵押予實德財務，借款2000萬元。該美孚新邨單位位於百老匯街120號低層，實用674方呎，陸毅強等早於1992年以255萬元購入，相信為陸氏最早購入之物業之一，惟區內經紀未有該物業放售紀錄。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕曼克頓山 雲頂峰 都會軒 陸毅強 豪宅放售 慧明苑 禮頓山 結業 舒適堡

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