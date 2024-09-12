兩漢闖中學拳毆女教師 校方料涉私事反黑查

校長對暴力感憤怒 教局促交報告

教育局回覆本報稱十分關注事件，已即時向學校了解情况，要求提交報告。局方稱學校已啓動危機處理小組處理事件，加強措施保障學生及教職員安全，並按需要提供支援，局方會繼續與校方緊密聯繫，提供適切意見及協助。

教育局稱一直透過學校行政手冊及相關通告，提醒學校須根據對校舍四周環境的分析，制定校本的保安政策及採取適當保安措施，以保障學校日常安全。

昨早約7時半，45歲姓謝女教師返校，其後於校務處外遭兩名男子襲擊，兩男其後逃去，同事報警。女事主面部紅腫和鼻流血，一隻牙甩脫，送往瑪嘉烈醫院治理。

兩煞逃去 教師面腫甩牙流鼻血

警方將案列作襲擊致造成身體傷害，正追緝兩名年約30至40歲、1.7米高男子，案發時身穿黑色上衣及黑色長褲、戴藍色口罩，暫無人被捕。

校長郭銳涵接受本報訪問稱，兩名施襲者戴口罩及帽，未見持武器，當時直接衝往2樓校務處施襲。他說對有同事受傷感到不開心，對有人在校內採暴力行為感到憤怒。

郭銳涵說由於事發時較早，主要是教師上班時間，沒有學生在場，學生的學習沒受干擾，校方已啟動危機處理機制，會向師生及家長發通告交代事件。

稱事發時沒學生在場

教師表現一向滿意

郭銳涵透露，受傷教師服務學校逾10年，現為學科主任及初中班別班主任，一直對學生關懷備至，表現令人滿意，相信是次屬私人事件。他說該校沒發生過同類事件，門口有保安，入校要登記，今次有閉路電視拍攝到施襲者身影，往後會提高警覺，又引述警方稱將加強巡邏。