灣仔店址大堂招牌已拆 積金局：下周入稟索欠款

商台：接待處已換「Healthy」招牌

據商台新聞報道，該台昨午到灣仔分店，發現該店接待處已換上「Healthy」招牌，並放置一個印有分店易手聲明的易拉架，指會免費為舒適堡客戶提供餘下服務，而一切糾紛與新公司無關。本報記者昨晚到訪發現，該店地下升降機大堂兩旁燈箱展示的「舒適堡」招牌已被移除。工聯會立法會議員郭偉強稱，暫未有「新投資者」具體資訊，「究竟是白武士還是『扮無事』則難以判斷」，他指舒適堡不論欠租及欠薪等金額都非常大，質疑能否還清欠款。

求助僱員增至650

議員：難斷白武士抑扮無事

勞工處稱，至昨日中午已接到約650名舒適堡健身及美容中心僱員求助，已嚴正要求該公司管理層按《僱傭條例》及僱傭合約條款妥善處理。郭偉強說正為受影響僱員籌備員工大會，以便統一發放消息及交流事件最新情况，將會邀相關部門人員解釋申索流程及重要日子，料下周初完成。

積金局昨回覆本報稱，正準備下周就6至7月欠款，即涉約300萬元，入稟高院向舒適堡民事申索，至於8月份強積金欠款，正跟進受影響員工資料，會再向舒適堡民事申索。

消委會總幹事黃鳳嫺昨於港台節目《千禧年代》說，舒適堡有責任盡快交代後續，包括有否「新投資者」接手等，若消費者不接受則有權利向舒適堡及「新公司」取消合約及要求退款。她稱正嘗試聯絡負責人，冀對方盡快釐清不同傳言，現已聯絡一名客戶經理，惟該經理所知不多。