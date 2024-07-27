消委接投訴破2000宗 有個案182萬PT堂費 兼簽13年後生效合約

另個案30萬美容療程限一個月內用

黃鳳嫺昨在港台《千禧年代》提到，涉款最高的一宗投訴人為一名女子，該女子先後簽了3份會籍合約，包括2016年購入的10年會籍、2026年才生效的10年會籍，以及2037年才生效的3年會籍；她亦簽下19張私人教練堂單據，共1914堂，包括打拳、拉筋及舉重等，涉款最多單據為23萬元、最少為1.2萬元上10堂。黃於商台《在晴朗的一天出發》補充，3個會籍費用涉數萬元，餘下近182萬元為私人教練堂費。

美容方面，黃鳳嫺透露最高一宗個案涉款60萬元，事主暫提供的帳單中，有20萬至30萬元合約未用，部分帳單不設限期，但有一張提供21次療程的30萬元帳單要一個月內使用，對舒適堡合約年期感到「略為匪夷所思」。

消委倡重新檢視設冷靜期

政府2019年曾諮詢公眾建議在美容及健身服務預繳式消費合約設法定冷靜期，至今無下文。黃鳳嫺認為事件是一個契機，應重新檢視冷靜期的重要；她說，當消費者遇到高壓式銷售或誤導性遺漏情况，很多時為「逃離」現場而先簽合約，回家後卻發現不妥而想取消合約，冷靜期就能提供保障。

議員關注客戶資料轉移私隱

另一方面，舒適堡早前發通告指「新投資者」承諾為原有客戶免費提供餘下健身卡及私人教練課堂服務。工聯會立法會議員鄧家彪關注客戶個人資料轉移的私隱問題，日前去信私隱專員公署查詢，公署回覆稱已按既定程序展開循規審查，以取得更多資料作適當跟進。

立法會議員江玉歡稱，若舒適堡與客戶簽訂的合約條款指明可在未獲客戶同意下轉移資料、容許公司自由轉讓權益至第三方等，或不會引起問題。她指部分國家已禁止類似的消費合約條款，惟本港未有規管。