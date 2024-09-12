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涉違商品例 舒適堡夫婦董事被捕 警循刑事查 兩人早年曾被拘 議員促凍資

【明報專訊】連鎖健身中心舒適堡上周宣布「全線暫時結業」，海關及警方介入聯合調查，昨日公布海關過去兩日拘捕兩名董事。據悉被捕者為陸毅強與妻子何玉華，海關稱初步調查發現部分分店有欠租，以及在宣布結業前一日仍銷售健身及美容服務，並接受消費者預繳消費付款，涉嫌違反《商品說明條例》。警方稱將循刑事方向調查。多名立法會議員期望執法部門加快調查檢控，並凍結及追蹤舒適堡資金流向。

消委：涉款8642萬 跨部專責組鄧炳強主持

政府前晚宣布成立跨部門專責調查小組處理事件，保安局發言人昨回覆本報稱，小組由保安局長鄧炳強主持，成員包括商經局、保安局、海關、警務處和消委會。海關昨稱，截至昨中午接到900宗舉報，涉預繳健身及美容金額約3900萬元；警方截至昨中午接到20名市民報案。消委會截至昨晚6時共接到2429宗投訴，涉及總金額約8642萬元，最高一宗涉近182萬元。

海關前日及昨日採取行動拘捕兩名舒適堡董事，分別是67歲本地男子及68歲本地女子。前者昨午由關員以七人車押走，據悉往灣仔警察總部受查。二人其後准保釋候查。

海關：宣布結業前一日仍接受預繳付款

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督方冠亭稱，海關在舒適堡全線結業後即時成立專責隊伍跟進，接到舉報指商戶突結業令預繳的健身及美容服務未能兌現；海關連日派員到各分店調查，並聯絡逾500名舉報人及了解商戶營運情况，發現商戶涉違反商說條例中「不當接受付款罪行」。方冠亭表示將繼續調查商戶結業前的營運和財政狀况、有否不尋常銷售活動，呼籲受影響消費者盡快舉報。

警方商罪科訛騙調查組警司鄒祥有稱，警方接到的報案包括會籍、私人教練服務和美容服務，損失額由2000至66萬元不等；警方會從循刑事方面調查，包括有關人等有否犯刑事條例。

昔案有人被控？ 海關：不個別評論

據公司註冊處資料，陸毅強為至少38間公司董事，其中9間已解散，當中15間名字以「舒適堡」或「Physical」為開首；28間公司與何玉華同為董事，而何則為30間公司的董事，有4間已解散。翻查報道，二人與一名舒適堡經理及一名職員曾於2015年被捕，涉嫌作出具威嚇性的營業行為，本報昨向海關查詢該案是否有人被控，海關稱不評論個別案件。

立法會議員江玉歡說，期望調查小組盡快採取檢控行動，並追蹤舒適堡資金流向，「消費者交的款項、公司財產要盡快跟蹤到，接着要凍結資產，令日後追討款項機會更大」。她稱員工可循法律途徑追討欠薪及積金，但消費者款項容易「凍過水」，促政府研究立法保障預繳式消費的可行性。工聯會郭偉強認為調查小組可涵蓋勞工處，冀小組加快各部門工作效率及與法院溝通，盡快商討日子處理事件，因有受影響員工擔心「手停口停」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕江玉歡 郭偉强 跨部門專責調查小組 警方 海關 舒適堡

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