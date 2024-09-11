歌賦街奪命火疑電視短路 團體兩年前贈

前晚10時許，警方接報歌賦街7至9號順景樓發生火警。消防在1樓起火單位發現86歲姓呂老婦的屍體，另有3名傷者疑吸入濃煙不適，全部清醒送院，包括死者的66歲姓張媳婦及一對29歲情侶。事件中約16人自行疏散。

據了解，死者行動不便，自丈夫離世後獨居上址單位約20年，其兒子、媳婦和兩名孫兒住在同大廈5樓。據悉家人每晚會為死者送飯，事發當晚孫兒送飯，死者稱待會兒吃，沒有異樣，孫兒隨後離開，未幾發生火警，另一名孫兒回家經過聞到燒焦味，死者媳婦連忙落樓，開門發現單位火光熊熊，無法入內，即返家報警。

昨日所見，起火單位嚴重焚毁，有警員從屋內搬出香燭及神主牌等，數名探員及鑑證科人員到場檢走小量灰燼檢驗。消防亦到大廈巡查，在信箱放置防火單張。居於2樓的女住戶說，平時各樓層防煙門經常打開，間中有雜物堆放，有外判清潔工定時清理，她認為問題不嚴重，但可以做得更好。

大廈有滅火筒顯示去年1月年檢

消防處回覆稱，昨早派員到大廈巡查及檢測消防設備，發現消防水缸、消防水泵及消防控制板等裝置均操作正常，對上一次年檢為去年7月29日；至於大廈內有滅火筒顯示最近年檢日期為去年1月19日，將會跟進。處方本月初曾向大廈業主發信，提醒須提交相關年檢證書。處方過去一年到順景樓的消防安全巡查中，未發現違例情况。