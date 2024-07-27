學童自殺率10年高 女生飈7倍 指疫下停面授難建支援網 葉兆輝籲社會共補「成長缺口」

中心根據去年死因庭數據分析自殺趨勢，報告顯示，去年本港15歲以下自殺死亡個案中，16宗為女生，8宗為男生；以每10萬人口計算自殺率，按年升2.2倍，由0.9升至2.9，為10年新高，當中女生自殺率由0.5升至4.2，升幅7.4倍（見表）。

專家籲留意子女轉變 勿忌諱談死

生命熱線高級程序策劃經理余利安稱，前線經驗反映不少家長不了解，甚至拒絕接受子女可能有精神健康問題，盼各界多討論，改善對自殺的忌諱。港大防止自殺研究中心培訓顧問及臨牀心理學家何倩恒提醒家長多留意子女，要分辨是青春期情緒化，還是精神健康出現危機，可觀察子女有否「功能上」的轉變，例如對平日喜愛的活動失去興趣、成績下滑、人際關係突變、與好友鬧翻等。她說萬一子女談及想死，不要誤解詳談會鼓勵對方實行而迴避，反而應直接討論，表達關心，才能真正幫到子女。

疫後追學業人際壓力爆煲

「如抵抗力低突多致敏原」

葉兆輝說，青少年自殺並非單一原因所致，多數同時有學業及家庭問題，而翻看去年自殺個案的時間線，很多在剛復課及開學後發生，重返校園令很多新障礙「爆發」，如要追趕學業進度、與同學和老師重建人際關係等，學童在未建立好支援網絡的新環境下面對壓力，心靈上會處於較脆弱狀態。何倩恒分析，青少年在青春期受荷爾蒙影響，情緒較波動，在此狀態下面對眾多新挑戰，猶如「一個抵抗力低的人身邊突然多了很多致敏原、要一個腳痛的人再走好多里路」，壓力會引起青年自殺念頭。她說，女生在8至13歲踏入青春期，較受荷爾蒙影響，故自殺率較男生高。

遺書顯非無交帶 多求家人原諒

葉兆輝又稱，三分之一15歲以下自殺個案有留下遺書，慨嘆他們並非外界以為般「無交帶」，自殺者在遺書中表現出強烈「無望感」，對未來失去信心和盼望，同時亦覺對不起家人，盼獲原諒，有個案更叮囑弟妹照顧好爸媽。

何倩恒認為，這些遺書反映家長對子女期望，不論是過高或過低，都會影響子女精神健康，而「無望感」則反映青少年欠缺「成長心態」。她說成長心態本應是「今日我不成功，但我覺得若我努力，就可能會成功」，但很多青年做不到某事時會自責，認為只有結束生命才能解決困難。她說青年缺乏成長心態與社會文化有關，社會多以成績表現為讚美指標，卻很少有人讚賞一個人很努力，令他有動力進步。

葉說，香港是全世界在疫下停面授課最久的地方之一，日後不應再為防疫忽略精神健康而長期停課。他說現時各界要多做工夫，打造具「幸福感」的校園環境，協助學生建立良好人際關係，彌補疫情兩三年空白期，否則學生繼續帶着「缺口」成長，長大後面對困難仍欠穩定支援網，對整個社會都有深遠影響。

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