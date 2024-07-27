稱為「博坐監」刀插老翁 暴力積犯囚10年10月 索煙不遂犯案 官斥襲手無寸鐵長者冷血

認企圖謀殺 曾非法埋屍囚8年

庭上透露，認罪的被告張煒倫（47歲），自1992年起共有12項刑事定罪，當中6項與暴力有關，包括刑事損壞、搶劫、傷人及虐畜；被告另曾涉及非法埋葬屍體罪。翻查資料，被告於1999年牽涉大角嘴紙盒藏屍案，承認有意圖而傷人及非法埋葬屍體罪，被判囚8年。

辯方稱，被告在心理報告中提及曾有陌生人聲稱出資40萬元擊襲事主，辯方指這是與臨牀心理學家溝通有誤，非被告原意。惟李官稱，其心理報告顯示被告自我中心、鹵莽、短視，有精神病徵的反社會人格障礙，重犯機率高；被告唯一求情因素只是在開審前認罪，獲四分之一減刑。

心理報告顯示反社會人格

官指危險人物威脅社會

李官判刑時指出，本案涉及多項加刑因素，包括被告有預謀把刀放入背包，非一時衝動在街上傷人；即使為了生計、欲長期坐牢，也無必要向手無寸鐵的長者揮刀、橫施毒手，更插向事主心口，若非事主及時避開，傷勢會更嚴重。李官將量刑定為監禁14年，指被告過去涉及多項暴力案底，確信他是一個傾向使用暴力的危險人物，對社會安全構力威脅，決定判囚130個月，並強烈建議他服刑時接受心理輔導。

案情指2022年8月27日，經營玉石檔的74歲吳姓事主收檔後散步；翌日凌晨約1時45分，吳發現被告跟隨，當時被告問：「阿伯，你有冇煙呀？」吳回應：「我都唔食煙嘅！」被告突然拿出一把刀插向吳胸口，吳快速向左避開，刀插入其右胸下方。被告隨即逃走，吳在路人協助下報警並送院；凌晨3時許被告到深水埗警署自首。

醫院同日為事主緊急剖腹探查，發現刺進右下胸壁的刀留在原位，刀刃長10厘米、闊3厘米，另發現其右胸下方肋骨移位性骨折等，腹腔積血，傷及肝臟。事主住院近3星期出院。

【案件編號：HCCC204/23】