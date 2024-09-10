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快手京東物流百度等近年上市大股 累跌逾六成

【明報專訊】美的集團（0300）挾3年多以來最大集資額新股姿態攻港股，雖有望提振近年積弱的港股IPO市場，但有投資界人士對美的回報前景不敢寄予厚望。由2021年以來上市的大型新股往績所見，已於A股或美股上市的大型股來港上市不單首日未見上升，上市以來更全部累跌逾六成以上（見表）。

2022年8月來港發行H股的A股公司中國中免（1880），與同於2021年由美股來港第二上市的百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626），公開發售均未錄高倍數超額認購，掛牌首日較招股價微跌或無升跌；即使2021年初乘科網熱潮上市的快手科技（1024）及京東物流（2618），首日掛牌分別大升1.61倍及3%，五大新股至今股價同累跌最少六成以上。

近期新股上市即失守招股價

郭思治：料美的認購不熱烈

香港股票分析師協會副主席郭思治指出，美的是次如先前大多數的AH股一樣，H股招股價相對於A股均有折讓，惟現時本港投資市場氣氛薄弱，以及投資者信心不大，而近期上市的新股多甫上市即失守招股價。他對於美的上市持保守態度，相信是次認購反應不熱烈，形容「上市首日唔跌穿招股價已經好好」，建議投資者若有興趣，亦只宜小注抽一手至兩手。

郭思治提到，雖然內地政府提供家電以舊換新補貼，但大陸現時出現內需不足及消費降級的現象，加上內地房地產情况有待解決，指個別情况「樓都收唔到」，連帶影響從事家電生產的美的。

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