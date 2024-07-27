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3年最大IPO 美的集資270億 超今年新股總和 分析：未必能令市場回暖

【明報專訊】內地家電巨頭美的集團（0300）（深：000333）昨日起至周四（12日）中午招股，計劃發售4.92億股H股在港上市，集資最多近35億美元（約270億元）；每手入場費5535元。若成功上市，不單有望成為港股市場3年多來集資額最大IPO（首次公開發售），單一股份更已超越今年以來所有新股集資額總和（見圖）。但有分析認為，如整體港股仍維持近日的上落市格局，單一大型新股未必能帶動IPO市場回暖。

昨至周四招股 較A股折讓逾兩成

每手入場費5535元

美的H股招股價介乎52元至54.8元，較上周五A股最多折讓約21%至25%，預期9月17日上市。集團此次共引入18名基石投資者，包括中遠海控（1919）和比亞迪（1211）等，認購額共12.6億美元（約98億元），禁售期6個月。

即使以下限價上市，美的集資額亦近256億元，已較今年以來港股IPO集資總額約197億元高出近三成。計及美的後，今年以來集資額已逾450億元，逼近去年全年IPO的463億集資額，但相對2020及2021年IPO集資額分別3000多億元仍偏低。

四大會計師行的羅兵咸永道、德勤、畢馬威，月前展望下半年新股市場表現時均調低對本港今年全年IPO集資額預測，由原先同預期1000億元分別下調至介乎600億至800億元；安永則維持全年集資500億元的預測不變。

順豐據報擬月底港招股

美的是自京東物流（2618）2021年5月上市以來，集資額最大港股IPO，也是自2022年4月中海油（0883）回A股上市集資約50億美元以來規模最大的中資企業。美的之後，大型新股可能陸續有來。《星島日報》引述消息人士報道，內地快遞巨頭順豐控股（深：002352）計劃最快本月底來港招股，集資最少10億美元（約78億港元）。順豐早前已通過中證監境外上市備案，獲批發行不超過約6.25億H股，以昨A股收市價36.15元人民幣計，理論上最多可集資近250億港元。

大華繼顯（香港）執行董事梁偉源指市况不好，相信美的可以成功上市，但可能要以下限定價，較A股折讓近25%才算吸引；但如港股整體仍未擺脫上落市，IPO市場也不會因個別大型新股上市而熱鬧起來。

美的集團近年收入及純利均保持按年增長趨勢，今年上半年收入2181.2億元人民幣，按年增10.3%；錄得208億元人民幣純利，增14.1%；毛利率26.8%，按年增1.8個百分點（見表）。美的此次來港上市集資所得，預計約五成半直接用於全球研發及完善全球分銷渠道，另約兩成投放於供應鏈管理升級以建立海外市場品牌及產品組合。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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