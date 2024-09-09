資助出售房屋比例研10年內逐步增

政府透過「綠置居」、居屋和首置等，以滿足不同人的「置業夢」，隨着更多公營房屋落成，政府早前已表示會研究調整現時公屋、資助出售房屋及私樓分別為5︰2︰3的比例。據房屋局資料，2024/25至2028/29年，資助出售單位佔公營房屋比例約34.4%（見表）。

擬調整資助房抽籤制度

何永賢料會調整公屋比例

何永賢接受無綫《講清講楚》訪問時表示，政府在增加資助出售房屋比例時，預料亦會調節公屋比例，不過不能一下子作重大轉變，因為現時輪候公屋時間仍是5.5年，政府在調整出售資助房屋比例時，同時要縮減輪候公屋時間。

被問到如減少公屋會否令市民在房屋階梯上更難向上移動，何永賢解釋，香港雖有置業階梯，「但不是每個人都要行足這麼多級」，希望發放信息，只要努力上進，即使由最低層起步，亦有機會向上游。

被問經濟下行 稱不會囤單位

現時經濟下行，令居屋等資助出售房屋跟私樓售價的差距收窄，被問會否減慢推出居屋步伐，何稱持續供應穩定性很重要，「籌劃中的項目如居屋，很多已在興建中，一定會適時推出，房委會不會囤起單位不推」。

被問會否進一步調整居屋綠表及白表比例，何永賢稱「要計計數」才可確定，如何可快加公屋流轉。對於有市民表示難抽中居屋，她指部分人不太有「抽獎運」，政府會積極研究改善抽籤制度。

招國偉：非好時機 梁文廣盼5：5

立法會房屋事務委員會委員梁文廣希望將出售資助房屋及出租公屋的比例，由現時約3︰7調整至5︰5，鼓勵更多有能力的公屋居民買資助房屋。他指政府已規劃未來出租公屋供應量，即使增加資助房屋比例，相信對輪候公屋時間影響有限。

公屋聯會總幹事招國偉認為，現輪候公屋時間為5.5年，並非調整公屋及資助房屋比例的好時機，認為在《長策》後5年房屋供應量較充足的時間，以及公屋輪候時間減至一定水平時，如等候4年多，便會較有條件增加資助房屋比例。他又稱政府應將綠置居在公屋類別分開計，並歸類資助出售房屋，讓公眾得知資助出售房屋實際供應量。房屋局上周推出「幸福設計」指引供興建或翻新公屋時參考，何永賢稱每個屋邨環境不同，難將指引變為硬性要求，但部分支援長者的設計可列入公屋標準設計，如在升降機內增設斜櫈或信箱上的掛鈎等。