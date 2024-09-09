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長者屋重建兩目標 樂見任內陸續落成

【明報專訊】陳家樂2018年獲選為房協主席，他說任內6年間經歷過社會事件和新冠疫情，但規劃工作和項目工程從未停下來，他以「乘風破浪，再創高峰」及「史無前例」總結任期。他透露上任時為自己訂下兩個目標，分別是做好長者房屋和重建工作，他很高興任內看到有關項目陸續落成，而房協未來會繼續將「居家安老」的目標延伸至「跨代共融」，透過「綜合發展模式」，建立適合「長、中、青、幼」的跨代共融社區。

盼「居家安老」延至「跨代共融」

房協常被稱為「房屋實驗室」，一直因應社會發展推出不同類型的房屋計劃和服務。筲箕灣明華大廈重建第一期已於2021年建成，提供900多個出租單位，未來整個重建計劃還設有資助出售單位和「長者安居樂」單位。陳家樂說，明華大廈和粉嶺百和路項目便是「跨代共融」示範例子，即將於2026年落成、位於啟德1E1項目的旗艦商場，亦會引入該概念的配套和設施。

陳家樂分享說，數年前到日本參觀長者屋，旁邊便是幼兒園，學生放學後經過時會與長者打招呼，令長者很開心，他認為若能建立平台促進長幼互動，並從小培養孩童尊敬長輩，是很好的安排。他說，未來應用長幼共融概念的項目，將會邀請非政府組織（NGO）策劃活動或遊戲等，讓長者、青年和小童有溝通機會。

慎思再接公職否 盼留時間慢活

70歲的陳家樂即將卸下房協主席一職，律師出身的他於1996年獲委任為房委會委員，2008年擔任房協委員，亦曾加入市建局董事會和城規會。如今他還有最後一個公職，便是港鐵非執行董事，他說會審慎考慮會否再接公職，因為過去工作繁忙，希望日後能有多些時間「慢活」，多看書、看電影和旅遊，更多與身邊的人深度交往。

相關字詞﹕長幼共融 房屋 房協

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