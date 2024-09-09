明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

朗然揀樓未有期 月內有「新消息」

【明報專訊】房協目前有4個由保華建業負責的項目，其中去年底推售的觀塘安達臣道資助出售房屋項目「朗然」，早前發生總承建商保華拖欠地盤工人薪金事件。預計明年底落成的「朗然」超額認購近30倍，今年2月完成電腦抽籤，原定第二季開始揀樓程序，房協主席陳家樂透露，「朗然」項目的工程仍在進行，房協一直密切監察工程進度，將於今個月內書面通知合資格申請人最新消息。

洪水橋地盤4月火警未復工

陳：偕保華積極清理評估

另一由保華承建的洪水橋/厦村專用安置屋邨項目第二期地盤，自今年4月9日發生火警至今暫未復工，原定計劃於2026年竣工。陳家樂說，房協與保華一直積極處理火警後的清理工作及評估地盤狀况，並全力協助相關部門的調查及跟進工作，房協會與承建商及政府緊密合作，盡力將事件的影響減至最小。

至於同是保華興建的洪水橋/厦村專用安置屋邨項目第1B期，陳家樂說預計今個月可取得入伙紙；粉嶺百和路專用安置屋邨項目的地盤工程亦進行中。

委工程公司研油柑頭地皮

另外，政府去年招標出售荃灣油柑頭地皮，地皮位於屯門公路對上半山斜坡，用作興建港人首置單位，流標後邀請房協承接。陳家樂表示，過去政府部門不斷有與房協就項目磋商，由於工程具挑戰性，需要在地皮上做建設，故正委託多個工程顧問公司做一些可行性的研究，期望盡快做好規劃準備。

相關字詞﹕朗然 房協 保華建業

上 / 下一篇新聞