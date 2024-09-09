朗然揀樓未有期 月內有「新消息」

洪水橋地盤4月火警未復工

陳：偕保華積極清理評估

另一由保華承建的洪水橋/厦村專用安置屋邨項目第二期地盤，自今年4月9日發生火警至今暫未復工，原定計劃於2026年竣工。陳家樂說，房協與保華一直積極處理火警後的清理工作及評估地盤狀况，並全力協助相關部門的調查及跟進工作，房協會與承建商及政府緊密合作，盡力將事件的影響減至最小。

至於同是保華興建的洪水橋/厦村專用安置屋邨項目第1B期，陳家樂說預計今個月可取得入伙紙；粉嶺百和路專用安置屋邨項目的地盤工程亦進行中。

委工程公司研油柑頭地皮

另外，政府去年招標出售荃灣油柑頭地皮，地皮位於屯門公路對上半山斜坡，用作興建港人首置單位，流標後邀請房協承接。陳家樂表示，過去政府部門不斷有與房協就項目磋商，由於工程具挑戰性，需要在地皮上做建設，故正委託多個工程顧問公司做一些可行性的研究，期望盡快做好規劃準備。