房協建屋高峰 陳家樂：轉盈穩健 擬售非核心物業應付短期需要 倡放眼灣區服務港人

明報記者 李淑瑤

將卸任主席 周五大會換屆

房協周年委員大會將於周五舉行，選出新一屆監事會成員，而監事會成員將會互選出主席及副主席，並委任新一屆執行委員會。現任主席陳家樂將於大會上匯報房協於2023/24年度（上年度）的財務狀况，他上周率先向傳媒透露，房協在上年度財務錄得正數。

不過，房協正規劃和發展的項目超過20個，預計未來5年（2024/25至2028/29年度）落成的項目，將提供超過1.7萬個資助房屋單位。陳家樂表示，由於發展項目需時，為令短期內的現金流更充裕，房協正向銀團借貸及出售非核心物業，預計今年稍後會有定案和正式公布，但強調房協的財務狀况能應付未來5年需要。

銀團貸款安排「八八九九」

陳家樂形容，銀團貸款安排已進行得「八八九九」，暫未能透露規模。至於打算出售的非核心投資物業，他說物業分佈於不同地區，主要是一些早年物業發展的散舖，數年前亦曾因調整投資策略出售這些散舖。他強調「房協唔係等錢使得咁緊要」，會看準市况、有合理價錢才會推售，現不急於出售，會根據機制做估價，並設底價，善價而沽，不會賤賣資產。

現房協條例限境內發展

此外，陳家樂表示，有見近年港人北上成趨勢，惟《香港房屋協會法團條例》規定房協只能在香港境內發展，若房協希望有機會在大灣區發展，舉例如興建長者屋等，首先要打破的是法例限制。他續稱，即使房協在大灣區建屋，服務對象必定是香港居民。至於房協是以什麼角色在大灣區發展，他說「言之尚早」，可以先是以顧問（advisor/consultant）的形式，未必一定是興建房屋。

不過，房協現有20多個進行中的項目，陳家樂笑言「喺香港都做唔切，唔好講話大灣區」，不諱言有關房協到大灣區發展的想法現階段只是一個願望，是未來長遠的想法和籌劃，現未有具體計劃和商討，「礙於條例的限制，只係得個諗字」；惟他以中大和港大都在大灣區建醫院為例，指以前也想不到原來港人願意北上接受醫療服務，認為港人北上似乎是個走勢，交由下屆房協主席考慮有關構思的下一步。

政府下月發表新一份《施政報告》，陳家樂說，目前房協正在北部都會區興建多個專用安置屋邨，未來當政府加快清拆收地的步伐，若需要發展更多專用安置屋邨，房協在資源許可的範圍下會盡力配合。

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