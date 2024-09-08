遊人稱意義銳減 嘆重建項目倒模變藝術空間

有未具名的台灣情侶來大館參觀，回應記者時稱保育是在保障遊客安全的前提下盡量保留原有建築，並應同時保留房間與樓梯，「畢竟表演空間並不是這個地方主要的賣點」，認為不應為擴大公眾開放空間而犧牲建築構件。至於馬會提交古諮會文件提及，若分隔房間高達50%被新加混凝土牆覆蓋，意味空間面貌大幅改變；他們稱「折中辦法」是在地面設展區以擺放舊照及模型等，「就留一個小空間，讓大家知道這裏以前是什麼樣子」。

被問對保育方案建議，來自深圳的田小姐和鄧小姐反問：「我們的意見重要嗎？」認為僅保有外牆亦「當然可以」達保育之效，「建築物組件變少了，但仍能夠看得到呀！」