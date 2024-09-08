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遊人稱意義銳減 嘆重建項目倒模變藝術空間

【明報專訊】對於馬會就活化中區警署建築群（大館）已婚督察宿舍（第四座）提出的最新建議，昨於大館遊覽的90後港人情侶廖小姐及唐先生認為，若只拆剩牆，建築物意義將銳減，「好像整幢建築只拆剩1%，會覺得不用特地來看」。唐稱參觀古蹟時不是純粹看外表，而是想從遺迹回顧以前生活面貌及歷史，「如果保留到原貌就保留原貌。只用一張紙、一件模型展示，其實沒有意思」。廖又觀察到，本港多個重建項目都變得像藝術空間，例如中環街市、改建自前水警總部的1881甚至大館，「但是就會變得一模一樣」。

有未具名的台灣情侶來大館參觀，回應記者時稱保育是在保障遊客安全的前提下盡量保留原有建築，並應同時保留房間與樓梯，「畢竟表演空間並不是這個地方主要的賣點」，認為不應為擴大公眾開放空間而犧牲建築構件。至於馬會提交古諮會文件提及，若分隔房間高達50%被新加混凝土牆覆蓋，意味空間面貌大幅改變；他們稱「折中辦法」是在地面設展區以擺放舊照及模型等，「就留一個小空間，讓大家知道這裏以前是什麼樣子」。

被問對保育方案建議，來自深圳的田小姐和鄧小姐反問：「我們的意見重要嗎？」認為僅保有外牆亦「當然可以」達保育之效，「建築物組件變少了，但仍能夠看得到呀！」

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