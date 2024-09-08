曾思「新建築」惟結構全失 因安全擬不保留房間

磚建築加建需拆結構地基

「現狀保存」盡量保留古蹟構件

賽馬會大館文物工作小組前主席李浩然解釋，基於消防考慮，建造新建築必用鋼筋水泥而非磚頭，故第四座作為磚結構建築物，若加建新建築，其地基及結構均需拆除。根據馬會提交古諮會文件，因第四座已屬法定古蹟，馬會認為最佳修復方案應是在可行下盡量保留古蹟構件，經考慮到建築物長遠可持續性，以及最大程度保存歷史建築構件，現狀保存是最可取活化方案。

至於需否保留第四座地面房間，文件亦提及若干考慮，其中若採外在結構混凝土框架將改變房間原來尺寸和佔地面積，每個分隔房間有一半被新加混凝土牆覆蓋，影響訪客體驗；而地面僅保留一層高磚砌，第四座明顯失去整體建築體積和外貌，地面房間內部空間就其特徵和先前用途變得不確定。

文件又提到，移除地面房間後，第四座用地似是提供文康設施開放空間的理想地點，倘保留則局限開放空間座位容量及舞台面積，減低日後舉辦節目機會。根據文件概念圖，保留地面房間後可設舞台面積為94平方米，並設117個座位（62個為可折疊座位）；移除地面房間後，舞台面積為186平方米，設163個座位。

鑑於保留地面房間導致公眾安全問題，綜合多項因素後，馬會建議不保留地面房間及樓梯。