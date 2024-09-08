結構極危 大館第四座倡拆剩兩牆 馬會：平衡安全保育 學者：換來公共空間可接受

【明報專訊】俗稱「大館」的法定古蹟中區警署建築群，已婚督察宿舍（第四座）8年前倒塌後建築狀態持續惡化而未能復修，包括屋頂到1樓的建築構件已拆卸。專家團隊最新建議僅保留面向亞畢諾道及第六座約一層高外牆，改建為有蓋戶外空間作表演及藝術用途。賽馬會文物保育有限公司（JCCPS）回覆查詢稱，第四座活化計劃建基於「現狀保存」概念，並按絕對必要原則移除第四座有欠安全部分，經研究不同方案後並於公眾安全及保育間取得重要平衡而成。古諮會周四（12日）將開會討論方案。有建築學者認為新方案合理，形容保育「永遠都是一個妥協」。
古諮周四商 馬會：原施工質素差
據馬會提交古諮會文件，自去年11月勘測第四座，發現建築物原有建材和施工質素差劣，不利建築物承重能力，例如多個檢查範圍發現低強度磚砌、粉狀磚塊、弱化砂漿、空隙、黏結不良和裂縫等問題。另北及東面迴廊由19支細長磚墩支撐着外立面上的拱門，其中5個底層磚墩承壓不足，佔整體磚墩26%，屬非常危險水平。馬會又稱，勘查結束後「按絕對有必要的原則」於今年2至6月移除第四座有欠安全部分。現暫獲保留上部建築最高的位置為1樓樓面以上300毫米。
改建有蓋戶外空間 建材回收重用
針對勘測結果，馬會曾探討不同方案（見另稿），建議採納「現狀保存」方案，即移除有欠安全歷史構件，保留餘下部分作展示文物。文件稱，新干預措施應顧及第四座部分倒塌後的面貌、被移除的古蹟構件，以及第四座空間與附近建築群（包括檢閱廣場）的聯繫。計劃建議對於無法被保存但具古蹟意義的部件，例如回收來的磚塊及花崗岩塊等應盡量重用，例如建造階梯式平台座位區，以及於迴廊使用原有的木製窗扇和百葉窗，可用作第四座用地活動與周邊喧鬧社區之間的聲音屏障。
至於加強與鄰近空間聯繫，馬會建議在第四座原始U形建築物佔地設置永久頂篷，希望將第四座與相鄰建築連結，貫通檢閱廣場。馬會建議該開放空間除了設立文化古蹟相關常設展覽，公共藝術及雕塑裝置和表演藝術均可在此展示及進行，並建議重建已倒塌的西翼部分，作表演所需後台設施。
學者：保育永是妥協 要想如何惠民
賽馬會大館文物工作小組前主席李浩然認為新方案合理，形容保育「永遠都是一個妥協」。他稱現放棄重建第四座，換來更大活動空間供市民使用，認為可接受。他又稱，國際保育要求衡量建築物的歷史價值、建築價值及社會價值，其中只有社會價值可繼續增長，「要想如何令其受惠於民」。
立法會發展事務委員會副主席兼資深規劃師林筱魯表示，保育需考慮到功能，大館作為具歷史背景的綜合文化空間，保育方案亦需配合其定位，「若只是往往找數塊磚頭『憑弔』，那倒塌後的磚頭索性就（原址）留下來，又是否市民想要的結果？」他認為現有方案干預已較少，故為可取，並建議在日後設計上重用回收來的物料，例如屋基麻石、樓梯等。
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