結構極危 大館第四座倡拆剩兩牆 馬會：平衡安全保育 學者：換來公共空間可接受

古諮周四商 馬會：原施工質素差

據馬會提交古諮會文件，自去年11月勘測第四座，發現建築物原有建材和施工質素差劣，不利建築物承重能力，例如多個檢查範圍發現低強度磚砌、粉狀磚塊、弱化砂漿、空隙、黏結不良和裂縫等問題。另北及東面迴廊由19支細長磚墩支撐着外立面上的拱門，其中5個底層磚墩承壓不足，佔整體磚墩26%，屬非常危險水平。馬會又稱，勘查結束後「按絕對有必要的原則」於今年2至6月移除第四座有欠安全部分。現暫獲保留上部建築最高的位置為1樓樓面以上300毫米。

改建有蓋戶外空間 建材回收重用

針對勘測結果，馬會曾探討不同方案（見另稿），建議採納「現狀保存」方案，即移除有欠安全歷史構件，保留餘下部分作展示文物。文件稱，新干預措施應顧及第四座部分倒塌後的面貌、被移除的古蹟構件，以及第四座空間與附近建築群（包括檢閱廣場）的聯繫。計劃建議對於無法被保存但具古蹟意義的部件，例如回收來的磚塊及花崗岩塊等應盡量重用，例如建造階梯式平台座位區，以及於迴廊使用原有的木製窗扇和百葉窗，可用作第四座用地活動與周邊喧鬧社區之間的聲音屏障。

至於加強與鄰近空間聯繫，馬會建議在第四座原始U形建築物佔地設置永久頂篷，希望將第四座與相鄰建築連結，貫通檢閱廣場。馬會建議該開放空間除了設立文化古蹟相關常設展覽，公共藝術及雕塑裝置和表演藝術均可在此展示及進行，並建議重建已倒塌的西翼部分，作表演所需後台設施。

學者：保育永是妥協 要想如何惠民

賽馬會大館文物工作小組前主席李浩然認為新方案合理，形容保育「永遠都是一個妥協」。他稱現放棄重建第四座，換來更大活動空間供市民使用，認為可接受。他又稱，國際保育要求衡量建築物的歷史價值、建築價值及社會價值，其中只有社會價值可繼續增長，「要想如何令其受惠於民」。

立法會發展事務委員會副主席兼資深規劃師林筱魯表示，保育需考慮到功能，大館作為具歷史背景的綜合文化空間，保育方案亦需配合其定位，「若只是往往找數塊磚頭『憑弔』，那倒塌後的磚頭索性就（原址）留下來，又是否市民想要的結果？」他認為現有方案干預已較少，故為可取，並建議在日後設計上重用回收來的物料，例如屋基麻石、樓梯等。

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