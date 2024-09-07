冷靜期2019諮詢後無下文 局方：企業營運多挑戰

消委兩年半接1619健身投訴 梁熙：立法迫切

就美容和健身的預繳服務冷靜期立法已討論多年，據商經局2019年設立法定冷靜期的建議，任何涉3000元或以上預繳的美容或健身服務合約，當局列出兩個方案諮詢公眾，包括3個工作日冷靜期和7個工作日退款期，又或7日冷靜期和14日退款期，消費者可在指定時間內無條件單方面取消合約，並收回已付款項。

商經局稱，2019年諮詢不久後，社會環境、經濟情况和消費氣氛都急劇變化；現時當局會繼續因應當前情况，包括經濟環境和相關投訴及執法數字，再考慮未來路向。

梁熙質疑多迹象營運困難仍售會籍 或違例

消委會接獲有關「健身服務」投訴，2022年至今年8月共1619宗，涉款額逾3377萬元；今年首8個月錄得351宗投訴，已達去年約七成。自2022年起，眾多投訴項目中涉「更改/終止合約」、「店舖結業」和「銷售手法」的投訴佔首3位。

梁熙說，舒適堡今年6月起未為員工繳交強積金供款，而負責人多次賣樓套現，疑公司明知難營運仍銷售會籍，涉嫌觸犯《商品說明條例》「不當地接受付款」的規定。他收到數十宗相關客戶求助，促有關部門介入調查。他續稱，法定冷靜期的立法建議應盡快提交立法會討論，保障消費者權益。