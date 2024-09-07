問結業被覆「點會」 簽長約新客促退錢

本報記者昨午3時許到舒適堡旺角分店，發現該樓層玻璃門打開，放有關於颱風下分店服務安排的通告，惟健身室入口大閘被鎖上，旁邊通往更衣室的樓梯沒開燈，亦未見員工上班。記者逗留近一小時期間，約20名市民曾到訪，不少是因未知結業消息「摸門釘」，亦有部分人稱從新聞報道得悉結業，特意到場了解會籍安排。

有稱餘十多堂未上

fb現關注組促追討

顧客陳女士3個月前簽訂10年健身會籍合約，費用約1萬元。她說簽約前曾向教練表示舒適堡有結業傳聞，「佢（教練）就講點會呀，我哋咁多分店」，最終她仍被優惠吸引成為會員，更在早一兩周再介紹朋友入會。陳說未正式接獲舒適堡結業通知，「本來都只抱住玩一年半載心態，無諗過3個月就無」，又認為結業前仍推銷長期會籍手法有問題，期望舒適堡退款。

顧客葉先生稱，今年初花逾2萬元續簽10年合約，並報讀逾萬元的私人教練課程，至今仍有十多堂課未上。他稱看到新聞報道舒適堡創辦人曾賣樓應急，質疑對方並非無錢營運，可能只想令業主減租，「但就搵着我哋嚟搞」，直言無奈。

葉又說，舒適堡早前被爆出拖欠強積金供款時，已有預感該公司會結業，「但暫時結業，我覺得是拖員工，我唔覺得會有新投資者」。他預料追討難度大，正考慮向消委會及海關求助。被問及日後會否避免預繳式付款，他自言心情很矛盾，「唔預繳（的健身公司）可能就超小型，可能無宣傳都唔知佢有」，而政府健身室的健身器材普遍較少及舊，「其實都好難選擇」。

舒適堡暫時結業消息傳出後，大批網民在facebook群組「舒適堡關注組」留言，稱已購買長年期會籍或健身教練課程，損失慘重，有網民希望組織苦主大聯盟追討。