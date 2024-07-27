業界料700教練欠薪逾2100萬 員工指月月拖糧 「有客前日仲畀錢」

勞處落案 稱通告「拖字訣」

從事健身工作多年的馮先生稱，事前無收過任何信息，昨晨見到公開通告才得悉舒適堡結業，但認為事件並不突然，自言入職8個月以來，每月均被拖欠薪金7至8天，亦被拖欠強積金，另聽聞有高層遭拖糧超過一周。馮直斥舒適堡老闆極度不負責任，至今沒向員工交代支薪，且教練對客戶也有責任。他又說，公司本月依然出獎金鼓勵銷售，手法極不妥當。

馮稱自己曾是僱主，不相信公司有新投資者，否則不會如此交接。他認為公司規模大，員工多，營運應有部署，「唔會覺得係噚日打風，你坐喺度諗到今日要結業㗎嘛」。馮認為香港經營環境艱難，但健身業仍有發展空間，只是輸在租金貴，冀政府正視及支援，「我就算轉飲食業，我去揸車都好，其實𠵱個經營環境唔變嘅話，始終有一日都係再訪問我哋」。

工聯會立法會議員郭偉強昨陪同多名舒適堡員工到勞工處落案。他稱現時本港市道欠佳，有員工對公司突然暫停結業感愕然，他們除了追討上月欠薪，還有代通知金、強積金供款及有薪年假。若公司找到白武士入主，郭指「都會斬纜，清咗條數先」。為保障員工取得合理補償，郭稱不宜久等，呼籲員工先填表登記，又指目前對公司取態一無所知，或需透過調解才會知。