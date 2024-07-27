明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

日前仍收客 舒適堡「暫時」結業 稱新投資者允接手舊客 消委接投訴涉至少190萬

【明報專訊】38年歷史的連鎖健身中心舒適堡昨日宣布「暫時全線結業」，以待重整業務，稱新投資者承諾繼續為客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課堂及美容療程服務。有到勞工處求助的員工透露公司前日仍有收客；有立法會議員質疑公司數月前已欠供強積金仍售賣會籍，或涉違法（詳見A2）。消委會稱截至昨午4時接獲34宗投訴，涉款逾190萬元；海關稱接獲4宗投訴，將聯絡投訴人及展開調查，另成立專責隊伍跟進，如違反《商品說明條例》會果斷執法，呼籲已買健身或美容服務的顧客盡快聯絡。有協助受影響顧客的區議員稱暫接至少50宗求助，估計總額逾100萬元。

海關設專責隊跟進

舒適堡：新公司正洽租原址

舒適堡昨於網站發通告稱，新冠疫情後經濟環境逐漸改善，但若干分店租金維持高企，「無奈」暫時全線結業；新公司正與各分店業主洽談租用原址的安排，達成共識後分店會即時重開。據悉有員工收到消息，新投資者正洽談銅鑼灣、康怡、尖沙嘴美麗華廣場及格蘭中心分店，最快一個月內可重開，日後會安排客戶於4間分店繼續「享用護理」，未提及健身、瑜伽等安排。根據舒適堡網頁，該公司全港有至少14間分店。

員工消息：4店最快一個月內重開

有花逾兩萬元報讀課程的客戶稱仍有十多堂未上，有教練則指月初公司還催促「跑數」，昨見通告才知結業（見另稿）。屯門區議員葉文斌向本報表示暫收到50宗求助，涉款介乎數千至50萬元，總額逾100萬元，有顧客年僅17歲簽下約5000元合約。他又指今日是「出糧日」，若舒適堡無法出糧，預計約700名教練被拖欠薪金。

消委會回覆稱，由2022年至昨日共接獲283宗有關舒適堡的投訴，涉額逾1400萬元，主要涉及90宗「更改或終止合約」、78宗銷售手法及43宗服務質素投訴。消委會敦促舒適堡盡快聯絡受影響客戶，公布如何使用未兌換服務之後續安排，並建議消費者準備好交易紀錄，如合約、單據、信用卡存根、與商戶的書信往來等，以便跟進和處理。

曾任海關督察的律師林正文表示，一般而言，一間有限公司結業是由公司註冊處進行相關程序，認為通告所稱「暫時全線結業」在法律上意義含糊。他提醒，新投資者接手模式將影響現有顧客的權益，「原公司被另一間公司收購並改名，有機會將責任都認投；但如果決絕一點的做法，公司清盤或不再存在，純粹將現有資產賣給另一公司，並不代表新公司購入舊公司的債務及責任，那新公司就毋須為舊公司的責任負責」。

律師指說法含糊 顧客影響未明

林又關注，如舒適堡是知悉新投資者不會履行責任，甚或根本無新投資者的情况下，仍繼續向客戶收費，有可能觸犯《商品說明條例》「不當地接受付款」。他說，若舒適堡有業務抵押，即使清盤亦會優先派給相關債權人，之後才是僱員及客戶，「若沒有充足資產派發債權人，現有客戶權益就會有較高風險」。

積金局促交欠款 否則入稟

勞工處回覆稱十分關注事件，正積極跟進，聯繫公司管理層，要求公司按《僱傭條例》及僱傭合約條款處理員工事宜。積金局則稱已向舒適堡跟進，要求立刻補交欠款，否則將入稟法院民事申索。局方指今年8月強積金供款的供款日為9月10日，如舒適堡未能於當日供款，局方會適時採取法律行動。

董事拋售物業套現近2700萬

翻查公司註冊處，「Physical Health Centre Hong Kong Limited」（舒適堡）1990年3月成立，董事分別是陸毅強及何玉華，兩人報稱相同通訊地址。據代理消息，陸氏夫婦早在今年5月起連環拋售最少3個曼克頓山屋苑物業，共套現約2685萬元。此外，二人仍持有數伙曼克頓山單位，其中3座極高層D室的兩房戶，據悉現以1100萬元放售。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞