日前仍收客 舒適堡「暫時」結業 稱新投資者允接手舊客 消委接投訴涉至少190萬

海關設專責隊跟進

舒適堡：新公司正洽租原址

舒適堡昨於網站發通告稱，新冠疫情後經濟環境逐漸改善，但若干分店租金維持高企，「無奈」暫時全線結業；新公司正與各分店業主洽談租用原址的安排，達成共識後分店會即時重開。據悉有員工收到消息，新投資者正洽談銅鑼灣、康怡、尖沙嘴美麗華廣場及格蘭中心分店，最快一個月內可重開，日後會安排客戶於4間分店繼續「享用護理」，未提及健身、瑜伽等安排。根據舒適堡網頁，該公司全港有至少14間分店。

員工消息：4店最快一個月內重開

有花逾兩萬元報讀課程的客戶稱仍有十多堂未上，有教練則指月初公司還催促「跑數」，昨見通告才知結業（見另稿）。屯門區議員葉文斌向本報表示暫收到50宗求助，涉款介乎數千至50萬元，總額逾100萬元，有顧客年僅17歲簽下約5000元合約。他又指今日是「出糧日」，若舒適堡無法出糧，預計約700名教練被拖欠薪金。

消委會回覆稱，由2022年至昨日共接獲283宗有關舒適堡的投訴，涉額逾1400萬元，主要涉及90宗「更改或終止合約」、78宗銷售手法及43宗服務質素投訴。消委會敦促舒適堡盡快聯絡受影響客戶，公布如何使用未兌換服務之後續安排，並建議消費者準備好交易紀錄，如合約、單據、信用卡存根、與商戶的書信往來等，以便跟進和處理。

曾任海關督察的律師林正文表示，一般而言，一間有限公司結業是由公司註冊處進行相關程序，認為通告所稱「暫時全線結業」在法律上意義含糊。他提醒，新投資者接手模式將影響現有顧客的權益，「原公司被另一間公司收購並改名，有機會將責任都認投；但如果決絕一點的做法，公司清盤或不再存在，純粹將現有資產賣給另一公司，並不代表新公司購入舊公司的債務及責任，那新公司就毋須為舊公司的責任負責」。

律師指說法含糊 顧客影響未明

林又關注，如舒適堡是知悉新投資者不會履行責任，甚或根本無新投資者的情况下，仍繼續向客戶收費，有可能觸犯《商品說明條例》「不當地接受付款」。他說，若舒適堡有業務抵押，即使清盤亦會優先派給相關債權人，之後才是僱員及客戶，「若沒有充足資產派發債權人，現有客戶權益就會有較高風險」。

積金局促交欠款 否則入稟

勞工處回覆稱十分關注事件，正積極跟進，聯繫公司管理層，要求公司按《僱傭條例》及僱傭合約條款處理員工事宜。積金局則稱已向舒適堡跟進，要求立刻補交欠款，否則將入稟法院民事申索。局方指今年8月強積金供款的供款日為9月10日，如舒適堡未能於當日供款，局方會適時採取法律行動。

董事拋售物業套現近2700萬

翻查公司註冊處，「Physical Health Centre Hong Kong Limited」（舒適堡）1990年3月成立，董事分別是陸毅強及何玉華，兩人報稱相同通訊地址。據代理消息，陸氏夫婦早在今年5月起連環拋售最少3個曼克頓山屋苑物業，共套現約2685萬元。此外，二人仍持有數伙曼克頓山單位，其中3座極高層D室的兩房戶，據悉現以1100萬元放售。

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