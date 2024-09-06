黃大仙站北館 裝擋水板堆沙包 有商戶稱聽天由命

現場所見，通往黃大仙中心北館的樓梯昨已設置擋水板，路面亦加設沙包及水馬，防止雨水倒灌；商場方面，正門入口處同樣加裝多塊大型擋水板。

去年嚴重水浸的黃大仙中心北館LG層，有食肆經理稱昨暫未收到領展的任何特別通知，但知悉商場已加裝擋水板，故沒有再作額外預防措施，「水入到來都無辦法，你控制不到」。有售賣美容保健產品的商戶認為，商場設置的大型擋水板高度不足，若按去年水浸的嚴重程度，恐會再次水浸，只能「聽天由命」。

柴灣環翠停車場：已裝感應器

領展回覆本報查詢稱，已於商場正門加裝擋水板、水浸警報器及增設水泵，另會派員加強巡查及清理排水渠。至於去年同樣水浸的柴灣環翠停車場昨亦已加裝擋水板和抽水泵，並已安裝水浸感應器，能即時通知停車場管理中心，並以短訊通知月租車位客戶。

因應8號風球，不少打工仔昨獲准提早放工，黃大仙居民陳小姐（化名）說港鐵站人流雖多，但未覺混亂。另一居民馮先生說，因公司提早兩小時放工，故到超市購買火鍋湯料和即食麵等，打算回家打邊爐。

過去水浸黑點之一的鯉魚門三家村，部分巷子昨已安裝擋水板，多間店舖亦在門口堆放沙包。順利茶餐廳老闆黃先生說，昨已有不少商戶堆沙包防範。問及是否擔心水浸會對電器及貨物造成損失，他說不擔心，若今日繼續懸掛8號風球就不營業，「唔喺度住，浸就由得佢浸，唔擔心」。

杏花邨臨海數座大廈地下昨亦加裝擋水板，並在大門玻璃貼上膠紙；海濱長廊同樣拉起圍帶，防止行人進入。