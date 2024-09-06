6.5小時前預告掛8號 愈來愈早 一日前宣布今續停課 議員讚利打工仔學校預備

天文台以往一般會於8號風球生效前兩小時內發出預警信息，即現時天文台的「預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告」。去年蘇拉襲港，天文台首次在發出該預警前就宣布掛8號風球的準確時間，當時距離8號風球生效2小時55分鐘；同年10月8日小犬襲港，天文台更預早近5小時預告。今次摩羯襲港，天文台提早6小時35分鐘預告掛8號風球。

梁榮武：某程度是順應民意

教育界立法會議員朱國強歡迎當局提前宣布昨今兩日上課安排，讓師生及家長早作準備。他說部分跨境生需到九龍上學，要提早近兩小時出門，今次安排令學校有充足時間預備，「不要（早上）6點才做一個（停課）界限，愈早愈好」。以往不少打工仔不滿天文台過遲預告掛8號風球，批發及零售界立法會議員邵家輝認為，天文台提早預警及表明8號風球至少維持至今日中午是好事，能讓員工提早回家及準備，「始終安全第一」。香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武表示不便評論，認為天文台提早預警已考慮多項因素，形容某程度是順應民意。

公務員局：或啟全動員機制 部門已準備

政府前年增設「全政府動員」級別，以達致「早部署、早介入」應對重大事故的目標。公務員事務局回覆查詢稱，鑑於摩羯襲港，政府或需啟動動員機制，已預先提醒所有政策局和部門保持警覺及做好準備，並預先制定動員名單及輪值安排，強調會密切監察，評估是否需啟動機制。政務司長陳國基表示已指示各部門做準備工作，以及應急和善後部署，保安局緊急事故監察及支援中心、運輸署緊急事故交通協調中心昨已運作，相關部門幾天前更已開始加強預防工作，包括特別巡查近岸和低窪等風險較高地方，緊急清理渠道等。

昨38航班取消 料今早續受影響

機管局表示昨有38班航班取消，而隨摩羯風力增强，料昨晚及今早航班將受影響。機管局機場運行執行副總監方瑞文稱，估計8號風球期間機場的士供應緊張，旅客可使用電子的士派籌系統，待叫號後適時到的士站排隊。他說機管局將啟動「旅客關注組」，支援滯留機場者並派發基本物資，亦已啟動緊急應變中心，協調機場同業、民航處和航空公司；另會與港鐵協調，希望昨今兩日機場快線可加班或尾班車延後開出。

昨日間天氣穩定，間中陽光普照，入夜後風力增強及下大雨，仍有不少人到尖沙嘴海旁「追風」。天文台昨預計8號風球至少維持至今日中午12時。梁榮武昨早在港台節目《千禧年代》稱，魔羯對比2018年「山竹」及2017年「天鴿」威脅相對較低，但摩羯仍非常強。

截至昨晚，民政事務總署在各區共開放30個臨時庇護中心，共166人入住。截至昨晚10時，當局收到15宗塌樹報告。

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