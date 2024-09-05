糧扣半卡被收 百外勞投訴剝削 稱涉三跑啟德等工程 發展局：倘違規影響中標機會

建總料冰山一角 促加強監管

建總理事長周思傑稱對手法感震驚，相信投訴僅冰山一角，促涉事總承建商做好管理工作、政府加強監管和執法。發展局稱關注相關投訴，政府對剝削勞工福利採零容忍態度，呼籲相關人等向政府部門舉報，又稱稍後會與總承建商和分包商會面，重申保障勞工權益要求。

建總轄下外勞權益關注組昨引述數十名三跑工程外勞，聲稱他們每月收取人工後，被管理公司要求提交本地銀行提款卡，其後在外地銀行戶口收到轉帳，惟工資遭公司剝削逾半，相關做法維持逾3個月，涉事公司進一步要求外勞簽文件確認收取全額工資；當外勞拒簽，公司便以解僱威脅他們。

稱被索培訓費無償加班

建總稱，啟德工程亦有20多名外勞稱在港完成安全培訓後，被管理公司要求支付8500元培訓費，否則或遭解僱，而合約列明每月工作24天，獲公司支付24天薪金，若超時工作獲加班費，惟公司要求外勞每月無償加班兩天，若請假便從薪金扣除。據建總了解，公司在工會介入後已暫停相關做法。

建總另指，啟德隧道工程有10多名外勞指控管理公司要求他們購買泥水震動器及手電鑽等指定工具才能工作；從中山坦洲宿舍出發上班外勞，每日須付160元交通費，即使無上班仍在不獲通知下被扣費用。

周思傑說原本安排外勞講述經過，但外勞擔心會因此遭解僱，不願現身，而外勞因為要實名舉報而放棄向部門投訴。

機管局：已督促承建商調查

就有三跑外勞投訴遭剝削，機管局回覆稱絕不容許工程項目承建商及分判商出現不當做法和行為，導致工人利益受損，已督促主要承建商就工會和工人指控調查，確保工人獲得法例要求和合約訂明的應得報酬，會繼續與承建商溝通跟進。

路署金門建築稱未見異常

啟德工程方面，路政署回覆稱「中九龍幹線─大樓及機電工程」的總承建商「金門建築有限公司」，經中介公司聘請80多名外勞，遵循指引直接向該批外勞支薪，在根據僱傭合約條款扣除住宿費後，直接將其餘工資存入外勞本港戶口，無要求外勞額外支付交通和培訓費或從其工資扣減其他費用。署方稱駐工地工程人員每月在工地與工人例行會面，在外勞支薪方面未有收到異常反饋，上月會面中無收到任何相關意見。

金門建築回覆稱，無聘請從坦洲宿舍出發上班的外勞，並一直遵循勞工處指引，根據僱傭合約條款扣除住宿費後，將工資直接存入外勞在港銀行戶口，並無要求外勞額外支付交通和培訓費或從工資扣減其他費用；至今無發現異常情况，未收到外勞投訴。

至於建造業輸入勞工計劃接到多少投訴，發展局稱至今收到一宗投訴，有關僱主沒按《僱傭條例》向外勞支薪，已轉交勞工處跟進。勞工處回覆稱今年首8個月接到6宗建造業輸勞投訴，又稱考慮不同因素如行業性質、機構紀錄、違規風險等，安排相應視察行動。

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