明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

社工局交紀委備選新名單 剔除陳虹秀 主席：需予公眾無負擔印象 孫玉菡：短期刊憲

【明報專訊】社工註冊局前年通過委任被控暴動罪的「陣地社工」社工陳虹秀加入紀律委員會備選委員小組，惹政府不滿，名單一直未刊憲，經改組的社工註冊局近期提交新名單，不再包括陳虹秀。勞福局長孫玉菡昨確認局方已收到新名單，經檢視後短時間內會刊憲。被問陳虹秀遭剔除，社工註冊局主席許宗盛稱小組成員扮演公證人或裁判角色，需予公眾「獨立、無負擔及無包袱」印象，才能作公平判決。

陳：做法不合理

陳虹秀回覆本報查詢稱認為做法不合理，她最終暴動罪成與否應由法庭審理，亦不影響她在委員會作明智決定。對於遭註冊局從名單剔除，她說不想影響其他社工，擔心即使繼續在委員會服務，日後若被法庭裁定罪成，不排除註冊局亦會推翻她負責的個案。

孫玉菡昨回應事件稱，相信社工註冊局經「深思熟慮」及嚴謹程序，才提出紀律委員會備選委員小組新名單，名單涉及百多人，包括社工及不同類別人士，而勞福局長角色是「最後把關者」，檢視新名單後若無問題，便會正式刊憲。

許宗盛回覆本報稱，早前有一份未曾刊憲的紀律委員會備選委員小組成員名單，由於未完成相關程序，故註冊局開會決定終止名單，重新制定並向勞福局提交新名單。

涉2019年8月31日灣仔暴動案的陳虹秀，2020年被裁定表證不成立，律政司就她與3人暴動罪脫上訴得直，無罪裁決撤銷，案件發還重審。4人於今年3月在區域法院提訊，其中3人擬承認暴動罪，獲准保釋至明日（5日）答辯和求情；陳虹秀擬不認罪，案件排期至下月10日作審前覆核。

10多涉暴動集結個案傾向不續牌

被問曾干犯危害國安罪行社工的續牌情况，許宗盛透露目前有10多宗涵蓋暴動罪及非法集結等較嚴重罪行的個案，註冊局因應其定罪情况，傾向不續牌。他說已通知並要求相關社工進一步提供資料，本月下旬註冊局會再開會商討。

陳虹秀表示關注愈來愈多曾被捕及被定罪的社工不獲續牌，甚至被除牌半年至3年不等，認為有違社福界認為「人可以改過及更生」的原則，建議註冊局具體交代考慮準則。

相關字詞﹕港區國安法 社工註冊條例 紀律委員會備選委員小組 社工註冊局

上 / 下一篇新聞