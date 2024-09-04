社工局交紀委備選新名單 剔除陳虹秀 主席：需予公眾無負擔印象 孫玉菡：短期刊憲

陳：做法不合理

陳虹秀回覆本報查詢稱認為做法不合理，她最終暴動罪成與否應由法庭審理，亦不影響她在委員會作明智決定。對於遭註冊局從名單剔除，她說不想影響其他社工，擔心即使繼續在委員會服務，日後若被法庭裁定罪成，不排除註冊局亦會推翻她負責的個案。

孫玉菡昨回應事件稱，相信社工註冊局經「深思熟慮」及嚴謹程序，才提出紀律委員會備選委員小組新名單，名單涉及百多人，包括社工及不同類別人士，而勞福局長角色是「最後把關者」，檢視新名單後若無問題，便會正式刊憲。

許宗盛回覆本報稱，早前有一份未曾刊憲的紀律委員會備選委員小組成員名單，由於未完成相關程序，故註冊局開會決定終止名單，重新制定並向勞福局提交新名單。

涉2019年8月31日灣仔暴動案的陳虹秀，2020年被裁定表證不成立，律政司就她與3人暴動罪脫上訴得直，無罪裁決撤銷，案件發還重審。4人於今年3月在區域法院提訊，其中3人擬承認暴動罪，獲准保釋至明日（5日）答辯和求情；陳虹秀擬不認罪，案件排期至下月10日作審前覆核。

10多涉暴動集結個案傾向不續牌

被問曾干犯危害國安罪行社工的續牌情况，許宗盛透露目前有10多宗涵蓋暴動罪及非法集結等較嚴重罪行的個案，註冊局因應其定罪情况，傾向不續牌。他說已通知並要求相關社工進一步提供資料，本月下旬註冊局會再開會商討。

陳虹秀表示關注愈來愈多曾被捕及被定罪的社工不獲續牌，甚至被除牌半年至3年不等，認為有違社福界認為「人可以改過及更生」的原則，建議註冊局具體交代考慮準則。