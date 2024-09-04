區家麟停教職 中大：個人原因休假

【明報專訊】已停運的「立場新聞」母公司、前總編輯鍾沛權、時任署理總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物，上周四（8月29日）在區院被裁定罪名成立，法庭並裁定4篇由中大新聞與傳播學院專業顧問區家麟撰寫的評論文章具煽動意圖。區家麟本學期原定在中大任教5科，惟前日開學後課程時間表突然更新，有關科目不再由他任教，學院網站顯示他「休假中」。中大表示區家麟「因個人原因申請休假」，學院已作相應安排。區家麟接受查詢時表示沒有回應。
原定教5科 前日導師名改「Teacher」
立場案中11篇涉案文章被法庭裁定具有煽動意圖，包括4篇區家麟撰寫的評論文章。區家麟原定今個學期在中大任教5科，包括學士課程「新聞學導論」、「傳播法律與道德」、「新聞敘事技巧」，以及碩士課程「廣播新聞」和「傳媒道德與法律」。課程時間表在前日開學後突然更新，原由區家麟任教的科目，「導師」一欄由區的名字改為「Teacher」，學院網站顯示區正在休假。區家麟同時為中大逸夫書院「第二學生宿舍」舍監，書院網站同顯示他正休假。
中大新傳學院在辦公室貼出碩士及學士課程時間表，本報記者昨發現原本由區家麟任教的科目，導師名字被塗改帶遮蓋，並用人手寫上「Teacher」。其中區家麟有份任教的「傳播法律與道德」，改由中大新傳學院教授李立峯接手。學院早於7月發出新聞學碩士課程時間表，列出區家麟將任教部分課程，在上周六（31日）碩士生迎新日，區家麟仍有在教師介紹環節亮相，該環節一般介紹新學年有份任教的教師。
區不回應 新傳生惋惜「尊重選擇」
區家麟昨接受查詢時表示沒有回應。本報向中大新傳學院院長朱順慈查詢，休假是否由區家麟提出及何時決定，至截稿前未獲回覆。中大表示區以「個人原因」申請休假，學院已作相應安排，相關課程不受影響。
多名新傳學生知悉事件，有人認為區家麟開學後休假很突然，對此感惋惜，但尊重其選擇，盼他盡快結束休假。中大新傳二年級林同學說，不少同學爭相選讀區家麟的課堂，稱其新聞學導讀課程「給我做記者甚至其他事情的那團火，令我對世界保持好奇」。
區家麟前年4月涉嫌違反「串謀發布及／或複製煽動刊物」罪被警方拘捕，獲准保釋，至今未被起訴，他被捕後一直在中大任教。警方國安處總警司李桂華上周於「立場案」裁決後表示，會視乎11篇文章的作者或記者是否有煽動意圖，若認為有，將與律政司再商討。