區家麟停教職 中大：個人原因休假

原定教5科 前日導師名改「Teacher」

立場案中11篇涉案文章被法庭裁定具有煽動意圖，包括4篇區家麟撰寫的評論文章。區家麟原定今個學期在中大任教5科，包括學士課程「新聞學導論」、「傳播法律與道德」、「新聞敘事技巧」，以及碩士課程「廣播新聞」和「傳媒道德與法律」。課程時間表在前日開學後突然更新，原由區家麟任教的科目，「導師」一欄由區的名字改為「Teacher」，學院網站顯示區正在休假。區家麟同時為中大逸夫書院「第二學生宿舍」舍監，書院網站同顯示他正休假。

中大新傳學院在辦公室貼出碩士及學士課程時間表，本報記者昨發現原本由區家麟任教的科目，導師名字被塗改帶遮蓋，並用人手寫上「Teacher」。其中區家麟有份任教的「傳播法律與道德」，改由中大新傳學院教授李立峯接手。學院早於7月發出新聞學碩士課程時間表，列出區家麟將任教部分課程，在上周六（31日）碩士生迎新日，區家麟仍有在教師介紹環節亮相，該環節一般介紹新學年有份任教的教師。

區不回應 新傳生惋惜「尊重選擇」

區家麟昨接受查詢時表示沒有回應。本報向中大新傳學院院長朱順慈查詢，休假是否由區家麟提出及何時決定，至截稿前未獲回覆。中大表示區以「個人原因」申請休假，學院已作相應安排，相關課程不受影響。

多名新傳學生知悉事件，有人認為區家麟開學後休假很突然，對此感惋惜，但尊重其選擇，盼他盡快結束休假。中大新傳二年級林同學說，不少同學爭相選讀區家麟的課堂，稱其新聞學導讀課程「給我做記者甚至其他事情的那團火，令我對世界保持好奇」。

區家麟前年4月涉嫌違反「串謀發布及／或複製煽動刊物」罪被警方拘捕，獲准保釋，至今未被起訴，他被捕後一直在中大任教。警方國安處總警司李桂華上周於「立場案」裁決後表示，會視乎11篇文章的作者或記者是否有煽動意圖，若認為有，將與律政司再商討。