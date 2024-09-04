王于漸歸位港大首副至明年6月 調研小組建議獲接納 張翔班底續握行政學術招聘權

調研小組：首項成果 港大：尊重程序盡快復常

調研小組昨經政府新聞處發稿表示，希望今次成果「可協助港大盡早回復正常運作」，並稱今次建議是首項成果，將「繼續致力實現其工作目標」。港大回應稱，在港大最佳利益及尊重既定程序的前提下，將盡快按程序落實建議，帶領大學回復正常運作。

綜合各方消息，2021年離任副校長（大學拓展）的田之楠及醫學院長劉澤星，續按今年5月校委會議決安排，分別擔任負責財政及工程項目的暫任行政及財務副校長，以及新設的副校長（健康事務）。田及劉昨均有出席特別會議，未有回應傳媒提問。

原獲校委會委任為副校長（商業事務）的經管學院院長蔡洪濱，則因個人理由不擔任。他昨出席教委會後接受本報查詢稱不予置評。校委會原議決調任負責籌款、副校長（大學拓展）一職的王于漸，將繼續暫任首席副校長，執掌校內行政及人事管理大權；原調任環球事務的另一副校長宮鵬則將續任負責人事招聘的副校長（學術發展）。根據港大網頁，目前仍在招聘4名副校長，包括首席副校長、行政及財務副校長、副校長（教學）及副校長（大學拓展）。據悉任詠華已獲納入首席副校長遴選。

宮鵬續掌招聘 任詠華納首席遴選

本身是港大校友的新民黨主席葉劉淑儀說，調研小組在有限時間內解決校內最迫切、校長及校委會之間的短期問題，是恢復良好管治的第一步，「起碼不會傳出校委會及校長公開不和，影響校譽」。至於調研小組要運作多久，葉太說要繼續關注及密切留意發展，相信當局不想港大恢復外界覺得混亂及充滿矛盾的印象。

港大校委會主席王沛詩及校長張翔早前屢傳不和，校委會5月底通過委任多名暫任副校長，任期至明年12月底；張翔當時說事前未知人選，令雙方矛盾全面浮面，觸發政府介入。特首李家超委任教育局常秘李美嫦及教資會主席雷添良擔任二人調研小組成員，兩人連同教資會秘書長鄧特抗昨出席校委會特別會議，會議持續至少個半小時。港大教務委員會同日亦召開例會，據悉議程不包括首席副校長委任事宜。

調研小組表示，相關建議是經與校委會主席、成員、校長和高層人員等相關人士會談60多次及審閱有關文件後制定，旨在提供切實可行方案，確保港大高層人事安排清晰明確。小組又表示，知悉港大正就首席副校長、副校長、教務長和學院院長等物色人選，敦促校委會和港大管理層通力合作，盡快填補空缺。根據新聞稿英文版，副校長及院長均從眾數，顯示多過一個相關職位正在遴選。

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