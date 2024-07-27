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國泰A350引擎零件故障全球首例 取消24對航班

【明報專訊】國泰航空昨凌晨一班前往蘇黎世的A350型號航機途中折返香港，檢查發現引擎零部件故障，屬全球首例。國泰稱，為安全起見，已即時檢查旗下所有48架A350航機，發現若干相同的引擎零部件需更換，由於部分航機需停飛數天維修，航班需調動，已取消昨今兩日24對航班。至於其餘航班調動，國泰稱今日會盡早發布最新消息。有工程師指出，若調查發現引擎故障非個別事件，全球同型號A350航機亦要檢查。

民航處昨回覆稱，該處昨晚接到國泰通知事件，民航處知悉國泰已就事件通報相關飛機製造商和引擎製造商，以及相關監管機構。該處稱非常關注事件，會繼續與國泰及相關機構保持緊密聯繫並適當跟進，以確保航空安全。

田北辰稱機型普及 質疑僅國泰出事

實政圓桌立法會議員田北辰在社交媒體稱，A350機型非常普及，質疑為何只有國泰航空有問題，是否維修保養有問題，希望國泰和製造商盡快有初步交代，再全面調查。翻查空中巴士（Airbus）網站，截至今年7月底，A350全球訂單1327架，總交貨量613架，營運中的飛機612架，而A350的引擎生產商為「勞斯萊斯」。

起飛不久折返 國泰：同型若干需換零件

綜合網上實時航班追蹤平台資訊，涉事國泰A350客機昨凌晨零時07分離開閘口，約零時25分於香港機場起飛，起飛不久即折返，其間曾於本港以南上空盤旋，客機約凌晨1時40分安全降落香港機場。

國泰昨晚的聲明中，未透露該48架A350航機中需更換引擎零部件的航機數目，僅稱「若干」需更換，國泰正全力於海外採購並運送到港以協助維修。國泰工程部董事彭傑夫稱，國泰所有決定都以顧客及員工安全為首要考慮，正徹底檢查每架A350，通過檢測的航機會復飛，其餘航機將即時展開維修。國泰稱已知會香港民航處、飛機和引擎製造商，亦已通知所有受影響乘客，並就事件帶來不便向顧客衷心致歉。

本報綜合機管局及國泰公布航班資料，今日最少有15班離港航班受影響，包括3班往東京成田、7班往新加坡、兩班往曼谷、兩班往關西大阪及一班往台北。國泰提醒乘客可瀏覽cathaypacific.com以獲取最新航班資訊。

工程師：倘發現非個例 全球亦要查同型號

香港工程師學會航空分部副主席詹永年表示，飛機零部件須按照極嚴格的安全標準設計，出事機率為10的負9次方，但機率再低，亦有可能在製造時有問題，平時維修保養未必可發現。他稱今次事件是飛機在飛行途中發現引擎零件故障而折返，這種情况偶有發生，航空公司須按《1995年飛航（香港）令》強制向民航處，亦即作為本港民航事務的監管部門，以及飛機製造商等通報事件。

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