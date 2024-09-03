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硬地滾球報捷 港隊連奪兩金一銀 龍子健封王何宛淇稱后 突破上屆殘奧成績

【明報專訊】巴黎殘奧昨來到第5個比賽日，硬地滾球項目傳來好消息。港隊「四朝元老」龍子健在巴黎殘奧男子BC1級個人賽決賽，以4：1力挫韓國隊鄭昇俊，為港隊取得今屆賽事首金。殘奧新丁張沅則在女子BC4級個人賽決賽以1：5敗給國家隊球手林細妹，但亦為港隊增添一面銀牌。加上何宛淇在BC3級女子個人賽決賽以4：2打敗澳洲隊的莉遜奪得金牌，港隊暫收穫2金2銀1銅，已突破上屆東京殘奧2銀3銅的成績。

新丁張沅負國手摘銀

曾為港隊三戰殘奧的龍子健今屆以38歲之齡出戰巴黎殘奧，雖在分組賽僅1勝1負以次名晉級，但於淘汰賽愈戰愈勇，先在8強以5：3解決泰國籍好手Witsanu Huadpradit，再在4強以4：3險勝印尼隊施耶法。世界排名第6的龍子健，昨於決賽首局以2：0先拔頭籌，之後在第2局及第3局共取兩分，拉開至4：0。他在第4局採取防守之態，令世界排名第10的鄭昇俊未能攻破，終以總分4：1奪金，也為港隊取得近兩屆殘奧首面金牌。勝出後激情慶祝的龍子健，賽後透過教練劉晉傑說「沒想過自己能入到決賽並贏得金牌」。劉晉傑又補充，「他很多謝梁育榮（隊友兼小學同學）在平日訓練上幫助我們很多。」龍子健可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」150萬元金牌獎金。

另邊廂，首戰殘奧的25歲硬地滾球女將張沅，以勢如破竹表現躋身女子BC4級個人賽決賽，但昨迎戰分組賽手下敗將、世界排名第20的國家隊林細妹，卻整場受制於對方，終以1：5落敗飲恨，但亦可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」75萬元銀牌獎金。她今午與「大師兄」梁育榮合作轉戰混合BC4級雙人賽。

對於龍子健及張沅昨在巴黎殘奧為港爭光，特首李家超亦分別向他們祝賀，「龍子健亦遇強越強，在賽事中發揮出精湛技術，實至名歸」，「首次參與殘奧會的張沅面對世界各地頂尖選手仍沉着應戰，表現出色，最後勇奪銀牌。我和全港市民都為她感到自豪」。

14歲吳卓恩成港隊最年輕殘奧獎牌得主

泳隊方面，陳睿琳今晨在女子100米蛙泳SB14級決賽以1分21.98秒得第7名，而由鄧韋樂、張浚諾、陳睿琳和張可盈組成的S14級男女混合4×100米自由泳接力隊，在決賽於最後一棒被澳洲隊趕過，以3分55.26秒得第4名，與獎牌擦身而過。至於前晚在女子SB6級100米蛙泳摘銅的吳卓恩，則以14歲零5個月之齡，趕過1996年亞特蘭大殘奧的短跑名將蘇樺偉，成港隊最年輕殘奧獎牌得主。她賽後滿意表現，並感謝教練鼓勵及香港市民和觀眾打氣，但承認最後25米「有少少『拉車』」。她將在周六再次出擊參加女子S6級100米背泳。獎牌榜方面，國家隊至截稿前以42金續領前，英國及美國隊以28金和12金隨後。

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