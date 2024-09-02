體育園美食海灣料明年3月啟用

主場館有「差不多全球最長酒吧」

李家超昨在facebook發文並上載與政務司長陳國基等官員視察啟德體育園的片段。啟德體育園高級總監藍列群於片中提到，主場館設有57間廂房及28個餐飲設施，包括5個酒吧，其中一個「差不多是全亞洲甚至全世界最長的酒吧」；園區的美食海灣料明年3月左右啟用。

體育園主要有3個場地，包括5萬座位的主場館、可分別容納約1萬人及5000人的室內體育館及青年運動場。李家超表示，3個場地的主體結構大致完工，內部裝修及園景建築等在進行中。他說，已要求工作小組確保體育園順利如期落成啟用，並提醒人員留意執行細節，加強應變能力，確保園區建成後運作暢順。

李家超稱，園區將於明年首季舉辦一場「盛大的開幕活動」，期待屆時會有多名本地體藝明星在主場館為觀眾帶來一連串精彩表演，又期望園區能積極帶來協同效應，在推動體育發展的同時，帶動演出、旅遊等產業發展，創造強大經濟效益。他說園區將在正式開幕前舉行不同演練和試業活動，以調整和優化營運模式和舉辦大型活動的安排，又稱多個本地和海外的活動推廣機構已計劃租用園區不同設施，一系列大型娛樂活動將在園區舉行。

啟德體育園早前回覆本報查詢說，已與200多個本地和海外體育及非體育活動推廣機構、組織及代理人接觸，並涉及商業洽談。