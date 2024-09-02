工聯醫療所5人加價 另4醫生暫停收新症 黃國：有反映看症時間較長 倡增資助額

34人加幅20至250 7人減價

34名加價醫生加幅介乎20至250元，其中31人的新收費高於150元。有7名醫生減價，減幅介乎50至350元，其中6人新收費為150元或以下，餘下1人收300元。中大醫院現有4名醫生參與計劃，原本兩人收150元、兩人收300元，昨起劃一收費300元。荃灣港安醫院現有4名醫生參與計劃，收費由200元增至230元。

中大荃灣港安6人加價

兩間私院回覆本報時無回應加價原因，中大醫院稱共付額由該院與醫生共同釐定，至今跟進6名參與市民。荃灣港安醫院稱，支持政府各項政策和計劃，其服務宗旨與慢病共治計劃理念脗合，致力促進市民健康，並與關愛隊合作定期在社區為新界西居民提供免費健康檢查。

工聯會工人醫療所現有9名醫生參與計劃，其中5人昨起共付額由150元增至200元，其餘4人暫時停收新症。黃國說該醫療所是需自負盈虧的非牟利團體，釐定共付額時須確保醫療品質和草根市民負擔程度，而不少前線醫生反映收症程序複雜，且看症時間比一般病人長。他認為資助額未能反映診症時長等問題，建議政府增加資助，變相可減低市民負擔，並精簡在電腦系統輸入資料等行政程序。