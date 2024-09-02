「一直跟建議收費 吸引市民選擇」 醫生林永和：已與參加者建醫患關係 變相增收入

政府：6.1萬人參與慢病共治 篩查3.5萬四成有三高

醫衛局回覆本報稱，截至8月28日近6.1萬名市民參與慢病共治計劃，逾3.5萬人完成篩查，其中約1.4萬、約四成被診斷為血糖偏高，或確診糖尿病或高血壓。

林永和說至今篩查約500人，約三分之一須進入治療階段，日均診治4至6宗個案。他認為收症蝕本與否取決心態，「如果你本身爆晒棚，半小時原本可以賺到2000元，現在兩個（慢病共治）症收300元，你說蝕本也可以」，但個人認為賺少一些影響不大。他說較低收費可吸引多些市民，現已和部分參加者建立醫患關係，「傷風感冒都來睇我」，變相可增加收入。

尚至醫療：診症全面 故收費較高

尚至醫療現有4名醫生參與計劃，其中1人停收新症，3人收300元。該集團副主席及首席醫務總監陸志聰說，沒規定參與醫生劃一收費，會共同商討共付額，而集團期望醫生預留較長時間診症，並一併提供心血管、癌症等其他風險評估，以全面服務吸引市民，故收費較高。他稱共付模式畢竟屬於自由市場，「如果同業做得好些、價錢又便宜的話，我們也會檢討收費」。

專科醫生：參與為回饋社會 加價只幫補些少

在中環開診的心臟科專科醫生紀寬樂將共付額由180元加至250元，他說加價後計及政府補助，每次診症實收約400元，遠低於中環專科醫生私家收費過千元，「上水看家庭科醫生都要500元」，故參與計劃唯一目的是回饋社會，而加價只「幫補些少」，無法彌補租金和護士薪酬等成本。被問每次收症虧損多少，他稱並非蝕錢概念，而是個人願意撥出多少時間履行社會責任。

紀寬樂說，現時每周看約4宗個案，認為計劃可吸引市民參與，有效及早介入治療；以往醫生會將血糖或膽固醇偏高的病人稱為「砸界」，令病人忽視健康，計劃則提供清晰指標和跟進指引，提供健康指導和教育。