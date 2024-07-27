明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

「慢病共治」34醫生加價 「跟建議收費」跌至七成 有參加計劃者稱同業「捱義氣」撐 林正財：共付模式可持續

【明報專訊】政府去年推出慢性疾病共同治理先導計劃，在基層醫療試行由政府補貼和市民攤分診費的共付模式，初期近八成家庭醫生跟從政府建議收費水平。醫生每年可調整共付額，新收費昨日生效，34名醫生決定加價，跟從政府建議收費的醫生比例最新跌至約七成。有加價醫生稱不少同業「捱義氣」支持，憂慮共付模式難以持續，建議長遠探討醫療保險制度；有醫務集團建議加強轉介等配套。

明報記者 張逸羲

基層醫療委員會（Primary Healthcare Committee）委員林正財認同私家醫生需維生，共付模式不能單靠「拍膊頭」維持，但暫認為計劃具可持續性，能建立醫患關係。

2/3服務點不超150元 醫局：顯資助共付合理

醫務衛生局回覆本報稱，慢病共治計劃屬先導性質且全新，設計上已包含可調整及變化的元素，包括政府資助額、共付額、服務範圍等，而參與市民作為自己健康第一責任人，以共付模式負擔一定共付額。該局稱計劃透過合約招標以市場價格提供配套，釐定資助額時已參考市面一般醫生收費；政府建議的共付額只為供市民參考，昨起有473個、即三分之二服務點收取150元或以下，而今次調整共付額相對溫和，顯示資助和共付額大致合理。

稱逾550醫生參與 行政手續阻參與度

醫衛局稱計劃展開後有165名醫生新參與，另有16名醫生因診所運作繁忙或健康理由退出，目前逾550名醫生在逾700個服務點提供服務，顯示醫生仍熱心參與；據基層醫療署了解，主要影響醫生參與是各項行政手續包括資訊系統操作有簡化空間，而非資助或共付額。該局稱明年會總結計劃經驗及設定後續營運模式和運作細節，並檢視各項開支、資助、費用、共付額及調整機制；已聘請大學機構評估成效，包括病人滿意度及健康改善程度。

為期3年的慢病共治計劃資助年滿45歲市民，透過共付模式在私營市場篩查和跟進糖尿病和高血壓，鼓勵大眾為健康負責。去年剛公布參與計劃醫生名單時，79.1%醫生將治療階段共付額定為政府建議的150元或以下，隨着參與醫生增加，比例於推行當日跌至72.15%。截至上周初有546名醫生參與計劃，其中34人加價介乎20至250元，其中31人的新收費高於150元（見另稿）；另有7人減價，最新有382人、即70%收150元或以下。

尚至醫療集團副主席及首席醫務總監陸志聰說，與旗下醫生商討共付額時沒從營商角度出發，因預料「不會有什麼盈利」。他說基層醫療需逐步推動，下一步加強其他配套，共付模式便會有足夠吸引力，並舉例市民最關注大病時能否進入公營系統，「如果市民不安心，就不會去基層醫療」，建議持續加強和精簡轉介至醫管局的機制。

有醫療集團反映「收得多蝕得多」

心臟科專科醫生紀寬樂昨起加價近四成，他稱共付模式下醫生收入遠低於市場，很大程度將醫療成本放在醫生，憂慮共付模式長遠難持續。他建議檢討現行自願醫保計劃並擴至涵蓋門診，分散市民醫療風險和成本。另有私營醫療集團反映多間參與機構「有蝕無賺」，且愈收得多症便蝕得愈多，建議思考共付模式的可持續性。

林正財說目前評估慢病共治計劃具可持續性，現時大型、小型醫務集團和「單頭」診所各佔參與醫生三分之一，其中大型集團本身已聘請醫生，參與計劃不太影響成本，並可令業務更多元，小型集團和「單頭」醫生可與市民建立醫患關係，日後透過其他基層醫療計劃如疫苗接種、篩查等照顧市民一生。

林正財稱有醫生反映參加者介紹「全家」求診，造成漣漪效應，令醫生有更多固定病人，不擔心他們生意無法維持，但他認同可討論將自願醫保與預防性基層醫療結合，透過保險引導市民採取健康預防。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕醫衛局 家庭醫生 基層醫療 慢病共治計劃

上 / 下一篇新聞