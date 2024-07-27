「慢病共治」34醫生加價 「跟建議收費」跌至七成 有參加計劃者稱同業「捱義氣」撐 林正財：共付模式可持續

明報記者 張逸羲

基層醫療委員會（Primary Healthcare Committee）委員林正財認同私家醫生需維生，共付模式不能單靠「拍膊頭」維持，但暫認為計劃具可持續性，能建立醫患關係。

2/3服務點不超150元 醫局：顯資助共付合理

醫務衛生局回覆本報稱，慢病共治計劃屬先導性質且全新，設計上已包含可調整及變化的元素，包括政府資助額、共付額、服務範圍等，而參與市民作為自己健康第一責任人，以共付模式負擔一定共付額。該局稱計劃透過合約招標以市場價格提供配套，釐定資助額時已參考市面一般醫生收費；政府建議的共付額只為供市民參考，昨起有473個、即三分之二服務點收取150元或以下，而今次調整共付額相對溫和，顯示資助和共付額大致合理。

稱逾550醫生參與 行政手續阻參與度

醫衛局稱計劃展開後有165名醫生新參與，另有16名醫生因診所運作繁忙或健康理由退出，目前逾550名醫生在逾700個服務點提供服務，顯示醫生仍熱心參與；據基層醫療署了解，主要影響醫生參與是各項行政手續包括資訊系統操作有簡化空間，而非資助或共付額。該局稱明年會總結計劃經驗及設定後續營運模式和運作細節，並檢視各項開支、資助、費用、共付額及調整機制；已聘請大學機構評估成效，包括病人滿意度及健康改善程度。

為期3年的慢病共治計劃資助年滿45歲市民，透過共付模式在私營市場篩查和跟進糖尿病和高血壓，鼓勵大眾為健康負責。去年剛公布參與計劃醫生名單時，79.1%醫生將治療階段共付額定為政府建議的150元或以下，隨着參與醫生增加，比例於推行當日跌至72.15%。截至上周初有546名醫生參與計劃，其中34人加價介乎20至250元，其中31人的新收費高於150元（見另稿）；另有7人減價，最新有382人、即70%收150元或以下。

尚至醫療集團副主席及首席醫務總監陸志聰說，與旗下醫生商討共付額時沒從營商角度出發，因預料「不會有什麼盈利」。他說基層醫療需逐步推動，下一步加強其他配套，共付模式便會有足夠吸引力，並舉例市民最關注大病時能否進入公營系統，「如果市民不安心，就不會去基層醫療」，建議持續加強和精簡轉介至醫管局的機制。

有醫療集團反映「收得多蝕得多」

心臟科專科醫生紀寬樂昨起加價近四成，他稱共付模式下醫生收入遠低於市場，很大程度將醫療成本放在醫生，憂慮共付模式長遠難持續。他建議檢討現行自願醫保計劃並擴至涵蓋門診，分散市民醫療風險和成本。另有私營醫療集團反映多間參與機構「有蝕無賺」，且愈收得多症便蝕得愈多，建議思考共付模式的可持續性。

林正財說目前評估慢病共治計劃具可持續性，現時大型、小型醫務集團和「單頭」診所各佔參與醫生三分之一，其中大型集團本身已聘請醫生，參與計劃不太影響成本，並可令業務更多元，小型集團和「單頭」醫生可與市民建立醫患關係，日後透過其他基層醫療計劃如疫苗接種、篩查等照顧市民一生。

林正財稱有醫生反映參加者介紹「全家」求診，造成漣漪效應，令醫生有更多固定病人，不擔心他們生意無法維持，但他認同可討論將自願醫保與預防性基層醫療結合，透過保險引導市民採取健康預防。

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