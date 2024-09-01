無心讀書常缺課 少年校外覓志

憶中學「禁令」 感格格不入

談起中學，阿賢記得的只有一項項「禁令」，「頭髮長少少就停課，返學遲5分鐘又停課」。他說，升中後已感與主流學校格格不入，「中英數也不喜歡，想學其他東西，不知道在這裏（學校）做什麼」，上課時常常伏在桌上睡覺，一睡便是一整天。

離經叛道成為阿賢的代名詞，訓導主任其後將他交予駐校社工跟進。阿賢笑言，駐校社工在首次會見時便着他轉讀職業訓練局（VTC）青年學院的「Teen才再現計劃」，「可能都知我不喜歡這間中學，未夠歲數就帶我去參觀」。不過，他尚未明瞭自身興趣，隨意報讀了一個基礎證書課程，最終還是休學。

當時未滿15歲，阿賢反覆游離於主流學校與短期課程之間，幸在機緣巧合下遇上外展社工，獲轉介至救世軍「我的學途計劃」。經半年密集訓練，阿賢覓得未來志向，現於VTC青年學院就讀職專文憑（健體及運動）。

社工知愛打波 鼓勵讀運動文憑

協助阿賢的救世軍屯門青少年綜合服務隊長馬文傑說，不少年輕人缺課時均感迷惘，以阿賢為例，「他清晰自己是很喜歡打波，只是不肯定有否動力去投身運動行業」，要靠旁人鼓勵、推一把。他說年輕人的興趣「並非一下就立即啪得着」，寄語長輩勉勵年輕人多嘗試，「不一定立刻成功，但終會找到方向」。

據教育局資料，2022/23學年接獲4582宗學生因不同情况而連續缺課7天的報告，當中1430宗屬6至15歲學童（見表）。