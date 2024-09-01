跟進疏忽照顧個案學者：缺課遲到欠款皆信號 盼各界勿怕麻煩

缺課不外家庭問題學童焦慮

據教育局資料，2014/15至2022/23學年期間，每學年分別有312至676宗個案須跟進6個月或以上仍未穩定復課（見表二）。醫生陳鳳英表示，本港社會重視學業成績，學童長期缺課不外乎兩大原因，「一是家庭導致你返不到學，二就是學童本身有焦慮等問題」。她舉例，自己每年跟進的涉虐兒個案，大部分父母一方染有毒癮，待母親分娩時發現毒品始揭發事件，惟經調查後其中3至4宗嬰幼兒個案有年長兄姊，「而這些哥哥姊姊大部分也有缺課問題」。

長期缺課的學童往往錯失發展腦部認知、社交能力機會。陳鳳英記述，曾有個案於整個初小階段均沒上學，「不懂看字、數理很差，加減乘除統統不行，乘數表一定不懂」，猶幸學校在其復課後提供大量支援，助其追回進度，更奪最佳進步獎。她說，年幼學童要追回進度並非不可能，只是付出很大努力，「但有誰能提供這努力呢？最好的是父母，但這些家庭的父母本身也有無法解決的自身問題」。

問題癥結在「識別個案」

陳鳳英認為，識別出懷疑虐兒個案後，社署的整個跟進程序算是完善，惟問題癥結在「識別個案」一環，除了缺課、遲到，學童沒吃早餐、無書本、拖欠繳款等均是「蛛絲馬迹」，「這些問題每人也知道，但有誰會開始展開調查呢？」她說，現時學校須先取得學童家長同意才能將個案轉介予綜合家庭服務，致學界、社工疑惑「究竟可不可以在沒有父母同意下尋求社署的協助呢？」