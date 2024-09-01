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輟學指引突改 撤發警告信時限 囑學校視情况轉介社署警方 狄志遠批教局卸責

【明報專訊】教育局前日晚上向全港學校發通告，更新處理15歲以下輟學生個案的指引。按2009年原有指引，教育局按時限跟進，「會」向家長發警告信、入學令；新通告則不再訂明發出時限，並新增對學校要求，如學校發現學生或家庭有缺課以外的問題或需要，須按情况轉介至社署、社會服務機構或警務處跟進。社福界立法會議員狄志遠批評局方未經諮詢就更新指引，圖將處理缺課的責任推至學校或其他政府部門，「若將兩個月（發警告信）延長到一年，就叫做倒退，但現在它（當局）索性取消時限，簡直是不負責任」。

原指引輟學兩月警告 6個月發入學令

本報上周三（28日）就一宗學生缺課逾兩年個案向教育局查詢。教育局上周五（30日）則更新2009年發出的處理學童缺課通告。新通告刪走自2006年沿用至今、處理懷疑輟學生個案的時限。按舊通告，該局「會在接獲申報的第2個月月底」發警告信，其後每個月底發跟進警告信，如家長不理，「便會在第6個月月底」發入學令（見表一）。

按照新通告，教育局缺課個案專責小組日後處理缺課／輟學個案時再增一步驟，首先會將按個案情况及進展「以口頭或書面形式向家長發出勸喻」。其後每步驟不再設時限，通告稱倘學童缺課情况未改善，局方「會考慮」發出警告信；倘情况持續，局方「會按情况」向家長發出跟進警告信；倘家長仍拒絕合作，「會考慮」發出入學令。

審計07年已批教局沒嚴守處理時限

翻查資料，審計署早在2007年發現教育局「沒有嚴格遵守處理懷疑輟學生個案的時限」，指教育統籌局（教育局前身）在2004/05及2005/06學年開立的懷疑輟學生個案中，需時逾7個月跟進的有1016宗，理應交內部檢討委員會審視，惟截至2006年9月底，只得12宗（佔1.18%）提交至委員會，其中4宗個案被發共6封警告信，但沒發出入學令。至2017年屯門山景邨雙屍案，再揭15歲死者輟學6載，教育局卻在其持續缺課一年多後終止個案，惹各界抨擊。

根據教育局提供最新數據，2019/20至2022/23學年有1671名學童須跟進6個月或以上仍未穩定復課，惟由2019/20至2023/24只有8宗（約少於0.5%）交至內部檢討委員會討論，當中就3宗發出入學令。

狄志遠批評，教育局在有事時才「象徵式積極一點」，形容過去17年原地踏步，「下下要死人才改善」。他又稱，現屆政府經常聲稱重視政策成效，「說要提速、提效、提什麼，但這些事卻10多年也沒有進步」。

相關字詞﹕入學令 審計署 缺課 輟學 教育局

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