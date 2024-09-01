初小生缺課逾兩年 沒發入學令 教局稱考慮背景「不建議」 醫生：經手個案皆無收過

明報記者 葉希雯

社署介入3月後復課

本報循多於一個渠道得悉，教育局處理一宗缺課長逾兩年的幼小學童個案，但問題未解決，及至有醫生轉介，社署今年1月介入及跨部門處理，3個月後該學童復課（見表一）。

據2009年教育局通告，局方會在學生連續缺課的第2個月月底向家長發「警告信」，至第6個月月底發「入學令」，惟教育局於8月30日更新指引，取消發出「入學令」時限要求（見另稿）。

教局：3學年6書面勸喻家長

教育局昨回覆本報稱，缺課個案專責小組（下稱缺課組）2021年11月接獲學校呈報並確立個案，其後持續以電話、家訪、會議、信件等方式多次聯絡家長，更稱過去3個學年先後6次以書面形式向家長勸喻，促請定時安排子女就學。

教育局續稱，考慮信件發出後學生缺課情况有改善，雖然「斷續上學，表現反覆」，但缺課組經評估及考慮個案家庭背景、家人與學生情緒狀態後，「不建議向家長發出警告信或入學令」，而聯同專業團隊「透過其他方法繼續幫助學生及家長」，以跨部門及專業方式提供支援。局方表示，一直關注學生缺課問題，如接獲學校通知會馬上跟進，缺課組會監察每宗個案，如家長無合理辯解，會採取行動，包括發「勸喻」、「警告信」或「入學令」。

社署：接醫護轉介稱「一直未解」

本報另向社署查詢有否接獲教育局轉介個案，社署回覆，2024年1月「接獲一名醫護人員」轉介稱該學童缺課問題「一直未有解決」，該署服務課經多次家訪和輔導後，該學童「繼續在沒有合理原因下缺課」，決定召開懷疑受虐待兒童多專業個案會議跟進，其後該學童在4月復課。

社署又透露，服務課早在去年1月已接獲有關該學童缺課的電話諮詢，其間得悉所屬學校已將個案通報教育局缺課個案專責小組，遂建議校方續為學童提供支援。

醫生倡重整缺課組 社署適時介入

此外，教育局自2019/20學年起的3個學年皆沒發出入學令，2022/23學年則有一宗（見表二）。協助以上個案的兒科醫生陳鳳英稱，過去10多年間跟進的長期缺課個案「一定多過」教育局發出的警告信及入學令，當中只有一名涉疏忽照顧學童的家長收過警告信，「（入學令呢？）在我手上的沒有」。

陳鳳英稱，教育局缺課組在多專業個案會議上表現盡責，「應該不是完全沒做事」，但她留意到缺課組只由督學等人員組成，「沒有滲入社署保護兒童的同事」，而缺課背後牽涉複雜家庭問題，應由多專業跟進，「既然數字上反映用單一方法去處理缺課問題未必最完善，何不考慮檢討一下？」她建議當局在保護兒童的前提下，「做一些缺課組的重整，（考慮）是否需要有社工或社署在適當時介入」。

狄志遠批教局嚴重失職

社福界立法會議員狄志遠認為教育局「嚴重失職、絕對不能接受」，就算局方有過支援工作，「但小朋友幾年都沒有返學，絕對不能夠收貨」。

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