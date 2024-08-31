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謝瑞麟栢麗大道店欠租 遭入稟追99萬

【明報專訊】謝瑞麟珠寶（香港）有限公司被指拖欠尖沙嘴栢麗購物大道分店舖位租金，業主前日入稟高等法院，指謝瑞麟珠寶自今年6月拖欠租金，追討租金和利息共逾99萬元。

兩名原告分別為金叢有限公司及林少華（譯音），首原告為尖沙嘴栢麗購物大道第3A及G5號舖的業主，首原告與次原告分權共有尖沙嘴栢麗購物大道第3B及G6號舖的業權；被告為謝瑞麟珠寶（香港）有限公司。

根據入稟狀，雙方2021年8月簽約，原告將物業租予被告作商業用途，承租期3年，至今年10月完約；4間舖位的月租合計33萬元，如欠租即要依約償還利息。原告表示，被告自今年6月起無支付租金，連同利息欠款逾99萬元。原告上月向被告發出律師信，要求還款但不果，遂入稟高院，要求被告將4間舖位交吉、支付租金和利息共逾99萬元。

積金局入稟追沙田龍華酒店供款

另外，被譽為紅燒乳鴿始祖、有逾80年歷史的沙田龍華酒店，被指拖欠僱員強積金供款，積金局前日入稟區域法院，向龍華酒店追討約10萬元。

原告為積金局，被告為龍華酒店有限公司。據入稟狀，原告根據《強積金計劃條例》第18（1）及（2）條向被告追討其未就相關僱員所作的強積金欠款和附加費，涉及2023年1月至12月共100,735元。

翻查資料，龍華酒店有限公司去年亦曾被指拖欠一名內地商人的鴿子食材費用，並在借貸後沒有全數還款，公司及其董事遭入稟高等法院，連本帶利追討逾3957萬元。

【案件編號：HCA 1732、DCCJ 5085/24】

相關字詞﹕強積金 龍華酒店 欠租 栢麗購物大道 謝瑞麟珠寶

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