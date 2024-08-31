業界看淡十一黃金周 邵家輝盼恢復一簽多行

香港零售管理協會引述會員調查結果，8月人流雖較7月略有改善，但受訪會員反映業界繼續受港人北上及外遊，以至旅客消費模式轉變等因素影響，加上去年7月中政府派發2000元消費券的效用延伸至去年8月，對比基數稍高；零售業受種種因素衝擊，市道沒有很顯著起色。協會預計十一黃金周銷情與9月相若，逾六成會員預計生意下跌，且跌幅達中雙位數。

餐飲業：每月逾百餐廳淨減少

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，今年餐飲市道與零售一樣差，整體生意額只回復疫前七成，經濟差令市民消費力減少，據其觀察，近月人均餐飲消費減少10％至15%，高檔次食肆影響較大。早前奧運熱潮曾有助晚市堂食生意微升，但升勢未能持續，現時餐廳晚市有兩成至三成入座率「已是不錯」。他說現時本港每月約有300間餐廳結業，同時有百多間開業，即每月有逾百間淨減少，大部分是小店，亦有餐飲集團縮減規模，或為便宜租金而不斷搬舖。

黃說不看好今年十一黃金周檔期餐飲生意改善，主因內地經濟仍未復蘇，內地客減少出遊，來港也只是「體驗式消費」，不會高消費，加上內地城市為爭生意亦推優惠留住當地人在境內消費，對十一黃金周遊客數字不樂觀。

邵：實際較數據更水深火熱

邵家輝說，據他了解，零售業界實際情况較數據更差，「水深火熱」，匯率為其中一個因素，港元與美元掛鈎，港人外遊成本下降，另一邊廂亦令部分訪港旅客卻步，或減低在港消費意欲。他估計，今年十一黃金周仍會有一定數量的內地客來港，有助零售增長，但業界「不會過度期望」。政府今年已相繼推出各項「夜繽紛」活動、推動盛事，內地亦開放更多城市自由行來港，惟似乎仍未能扭轉零售市道劣况，邵認為措施並非完全沒幫助，只是吸引到的訪港客仍追不上離港消費人數，重申盼能夠恢復深圳戶籍居民「一簽多行」來港，以吸引更多旅客。