業界看淡十一黃金周 邵家輝盼恢復一簽多行

【明報專訊】本港零售市道持續疲弱，香港零售管理協會按會員調查結果預計，十一黃金周也不能逆轉弱勢。批發及零售界立法會議員邵家輝形容業界實際情况較數據反映的更差，「水深火熱」，業界對黃金周「不會過度期望」，希望政府向內地當局爭取落實恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」簽注。飲食界亦看淡十一黃金周市道，料今年銷售額會按年跌一成。
香港零售管理協會引述會員調查結果，8月人流雖較7月略有改善，但受訪會員反映業界繼續受港人北上及外遊，以至旅客消費模式轉變等因素影響，加上去年7月中政府派發2000元消費券的效用延伸至去年8月，對比基數稍高；零售業受種種因素衝擊，市道沒有很顯著起色。協會預計十一黃金周銷情與9月相若，逾六成會員預計生意下跌，且跌幅達中雙位數。
餐飲業：每月逾百餐廳淨減少
香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，今年餐飲市道與零售一樣差，整體生意額只回復疫前七成，經濟差令市民消費力減少，據其觀察，近月人均餐飲消費減少10％至15%，高檔次食肆影響較大。早前奧運熱潮曾有助晚市堂食生意微升，但升勢未能持續，現時餐廳晚市有兩成至三成入座率「已是不錯」。他說現時本港每月約有300間餐廳結業，同時有百多間開業，即每月有逾百間淨減少，大部分是小店，亦有餐飲集團縮減規模，或為便宜租金而不斷搬舖。
黃說不看好今年十一黃金周檔期餐飲生意改善，主因內地經濟仍未復蘇，內地客減少出遊，來港也只是「體驗式消費」，不會高消費，加上內地城市為爭生意亦推優惠留住當地人在境內消費，對十一黃金周遊客數字不樂觀。
邵：實際較數據更水深火熱
邵家輝說，據他了解，零售業界實際情况較數據更差，「水深火熱」，匯率為其中一個因素，港元與美元掛鈎，港人外遊成本下降，另一邊廂亦令部分訪港旅客卻步，或減低在港消費意欲。他估計，今年十一黃金周仍會有一定數量的內地客來港，有助零售增長，但業界「不會過度期望」。政府今年已相繼推出各項「夜繽紛」活動、推動盛事，內地亦開放更多城市自由行來港，惟似乎仍未能扭轉零售市道劣况，邵認為措施並非完全沒幫助，只是吸引到的訪港客仍追不上離港消費人數，重申盼能夠恢復深圳戶籍居民「一簽多行」來港，以吸引更多旅客。