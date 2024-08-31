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7月零售額年跌11.8% 疫後新低 業界料續轉差 學者：望美減息可救市或一廂情願

【明報專訊】政府統計處公布，本港7月零售銷售數據按年跌11.8%，差過市場預期的跌8.6%，按月亦跌2.5%。按實際金額291.25億元計，是2022年9月以來單月新低，亦低於自2004年10月有統計以來平均每月零售額309.33億元水平。香港零售管理協會指出，整體零售市道仍然非常疲弱，九成受訪會員表示8月生意仍下跌，並有六成受訪會員預計9月生意繼續轉差。協會再次呼籲業主向店舖提供即時及有效的租金減免，讓零售商有足夠時間和空間轉型，才能渡過當前危機。

僅兩類錄升幅 珠寶鐘表挫25%

今年7月本地零售銷售當中，只有兩個類別產品銷貨價值按年錄得升幅，包括「藥物及化妝品」，以及「書報、文具及禮品」，其他大部分均錄跌幅（見表），珠寶首飾、鐘表及名貴禮物更跌25%。

香港零售管理協會指出，升幅類別由個別原因所致，例如書報類別相信與7月香港書展有關等。而最新會員調查結果反映，九成受訪會員表示8月生意錄按年跌幅，餘下一成受訪會員表示生意有輕微升幅，主因是大力推廣及優惠。業界對9月銷情亦不樂觀，六成受訪會員預計9月生意按年下跌，跌幅由單位數至四成不等；料同月生意升單位數及持平的受訪會員各佔兩成，主因是去年9月受颱風及極端天氣影響令基數較低，加上零售商將加強推廣，才寄望會有輕微上升。

協會表示調查反映生意有上升的公司只佔少數，亦需大力推廣及優惠才令生意跌幅縮窄或略有升幅，但零售店舖營運成本高企，減價的持續性及空間有限。協會再次呼籲業主與業界共同面對零售業轉型期，向店舖提供即時及有效的租金減免，讓零售商有足夠時間和空間轉型，才能渡過當前危機。 

政府：內地惠港盛事經濟料有助

政府發言人表示，受消費模式轉變及港元匯率高企的持續影響，加上較多市民暑假外遊，令7月零售進一步下跌；零售業短期內仍面對挑戰，不過內地政府多項惠港措施，以及政府大力推動盛事經濟、提振市面氣氛、支持業界發展，應對促進零售業務有幫助，而整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，亦應會為零售業帶來支持。

發言人同時指出，政府會繼續通過數碼轉型支援先導計劃，協助包括零售業在內的中小企加速數碼轉型。「BUD專項基金」下的電商易亦於上月正式啓動，支援企業透過發展電子商貿業務拓展內地市場。

分析：內地客增未抵消港人外遊

中大（深圳）高等金融研究院客座講師李兆波表示，今年零售業總銷貨價值已是第三度跌破300億元，「沒諗過咁差」，短期內亦看不到轉機，估計仍會持續下跌尋底，而今年底及明年初聖誕及新年假期或稍為回升，但料其餘時間仍呈跌勢。被問今年稍後美國減息會否有助零售市道好轉，李稱寄望美國減息可救市或屬「一廂情願」，因香港未必完全跟隨美國減息幅度，對樓市股市刺激作用有限，在「市民創造不到財富」下，消費仍會持續審慎。李慨嘆本港經濟持續下滑的危機短期內難突破，政府應設法吸引更多投資，讓香港可「捱」過是次經濟循環周期，其後重新向上。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，7月各主要類別銷售值跌幅普遍有所擴大，或受暑假港人外遊及持續北上消費影響。他說，7月訪港內地旅客按年增加逾三成，創近一年新高，惟未能抵消港人外遊數字高企的影響。隨着港人北上消費及訪港內地旅客消費模式轉變或成新常態，或繼續影響本港零售，全年零售銷售按年或錄得溫和單位數跌幅。

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相關字詞﹕刺激消費 零售管理協會 盛事經濟 極端天氣 北上消費 政府統計處 香港零售 零售業

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