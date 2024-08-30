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郭偉健：若明知刊物具煽動意圖 罔顧後果發布就可定罪

【明報專訊】立場新聞案的關鍵法律爭議，為控方是否需要證明被告蓄意煽動。法官郭偉健曾在「羊村繪本案」裁定，控方有責任舉證被告具煽動意圖，不過他審視本案雙方陳辭和新案例後重新考慮，表示以往裁決不能有效維護國安。郭官最新認為，若有人明知刊物具煽動意圖，仍罔顧後果發布刊物，就可定罪。

羊村案裁須蓄意煽動方入罪

官：以往裁決不能有效護國安

辯方審訊時提出多項憲法爭議，包括《基本法》保障言論自由和新聞自由，《刑事罪行條例》第9條的煽動罪字眼太廣泛，控方應證明涉及實際煽動暴力或國家安全風險，方可定罪。郭官昨裁定辯方大部分法律挑戰失敗，表示從英殖政府立法文件可見，煽暴不是必要罪行元素。郭官亦引用上訴庭「譚得志案」判辭，指煽動罪字眼合憲，而煽動罪是針對罪行結果而訂立，旨在防止國安受潛在破壞，法庭毋須考慮言論是否構成實際風險。

郭官曾在羊村案裁定，發布者蓄意煽動才可定罪，惟郭官昨在判辭重新考慮，稱羊村案裁決沒有約束力。郭官認為控罪具預防性質，適當的平衡是要求控方證明發布者具煽動意圖，或證明該人明知刊物具煽動意圖卻「罔顧煽動後果」而發布刊物，便要承擔罪責。郭官表示此原則可有效維護國安，同時適當保障言論自由。

郭官認同本案涉及新聞自由，但指傳媒發布文章時仍要遵守《香港人權法案》下保障國家安全之規定，本港法例無要求傳媒遵守的專業守則，亦無法律限制傳媒不能成為政治平台，但任何危害國安的言論或刊物會受限制。

另外，控方在審訊提議考慮17篇涉案文章的讀者留言，稱留言反映煽動效果。郭官昨表示，不會從讀者留言推論文章的煽動意圖，即使立場新聞可被視為發布留言，涉案煽動刊物是立場的文章，而非文章引發的留言。郭官認為無證據顯示本案被告認同留言，亦無法例要求他們將不認同的留言刪去，讀者對文章的解讀不可視為證據。

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 林紹桐 鍾沛權 立場新聞 煽動意圖 發布煽動刊物

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