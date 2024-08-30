辯方求情：文章非宣泄表立場 林紹桐：無愧時代 鍾沛權：如實記錄

【明報專訊】立場新聞母公司、前總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐昨同被裁定串謀發布煽動刊物罪成，其中林紹桐在陳情信表示，「新聞工作者捍衛新聞自由的唯一方式是報道」，正如今天仍緊守崗位的每一人，而他只是行業其中一人，「剛巧成為被告」。辯方資深大律師余若薇求情稱，本案與以往煽動案不同，兩被告是新聞工作者，涉案文章並非如以往煽動文章般具宣泄性質或表達特別立場，望法庭能考慮案件嚴重程度。
林：捍新聞自由唯一方式是報道
辯方透露，林紹桐直至下月中仍有病假，望法庭另定日子判刑，其間批准兩名被告保釋。林在陳情信稱，2010年入行時業界面臨各種隱憂，「或明或暗的審查愈見頻密」，編採室方針難逃老闆、財團及權力各種干預，編輯自主空間愈趨狹窄。對於立場新聞能「生存」7年，他相信是讀者希望新聞不受財團、金主、權力或黨派左右。
林認為本案關鍵是新聞和言論自由，新聞工作者不但要為個人報道負責，「若明知公眾有知情權，但刻意迴避不報道亦是失責」。他表示即使在最後時間，同事仍堅守崗位，無愧於時代；且由2020年7月控方指控煽動罪至今，同事報道先後獲30多項新聞獎項及嘉許，認為曾與這群出類拔萃的新聞工作者並肩工作屬榮幸。
鍾稱留守新聞現場信念不變
鍾沛權則在陳情信提到，2011年日本東北大地震後，其妻陳沛敏是其中一名最早飛赴現場及最後離開採訪的香港記者。鍾稱認識不少本港新聞工作者，包括很多立場新聞前同事，在過去和現在均抱持相似信念，決意留守新聞現場，見證和記載真實故事，聆聽和記述紛紜思想，「相信這些故事和思想可刺激、啟發人們思考，反映時代，塑造歷史」。
鍾表示，有更多非新聞工作者的香港人，同樣堅持在各自崗位實踐信念，通過各種形式和體裁，真誠書寫、表達、創作，呼應時代的挑戰；更有人因在乎社群裏眾人自由和尊嚴，不惜付出失去一己自由的代價，相信「如實記錄和報道他們的故事和思想，是新聞工作者不可逃避的責任」。