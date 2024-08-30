辯方求情：文章非宣泄表立場 林紹桐：無愧時代 鍾沛權：如實記錄

林：捍新聞自由唯一方式是報道

辯方透露，林紹桐直至下月中仍有病假，望法庭另定日子判刑，其間批准兩名被告保釋。林在陳情信稱，2010年入行時業界面臨各種隱憂，「或明或暗的審查愈見頻密」，編採室方針難逃老闆、財團及權力各種干預，編輯自主空間愈趨狹窄。對於立場新聞能「生存」7年，他相信是讀者希望新聞不受財團、金主、權力或黨派左右。

林認為本案關鍵是新聞和言論自由，新聞工作者不但要為個人報道負責，「若明知公眾有知情權，但刻意迴避不報道亦是失責」。他表示即使在最後時間，同事仍堅守崗位，無愧於時代；且由2020年7月控方指控煽動罪至今，同事報道先後獲30多項新聞獎項及嘉許，認為曾與這群出類拔萃的新聞工作者並肩工作屬榮幸。

鍾稱留守新聞現場信念不變

鍾沛權則在陳情信提到，2011年日本東北大地震後，其妻陳沛敏是其中一名最早飛赴現場及最後離開採訪的香港記者。鍾稱認識不少本港新聞工作者，包括很多立場新聞前同事，在過去和現在均抱持相似信念，決意留守新聞現場，見證和記載真實故事，聆聽和記述紛紜思想，「相信這些故事和思想可刺激、啟發人們思考，反映時代，塑造歷史」。

鍾表示，有更多非新聞工作者的香港人，同樣堅持在各自崗位實踐信念，通過各種形式和體裁，真誠書寫、表達、創作，呼應時代的挑戰；更有人因在乎社群裏眾人自由和尊嚴，不惜付出失去一己自由的代價，相信「如實記錄和報道他們的故事和思想，是新聞工作者不可逃避的責任」。

（立場新聞案）