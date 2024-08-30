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要聞

考慮文章主旨 有專訪談香港民族主義 官：篇幅少不足證煽動

【明報專訊】法官郭偉健另裁定6篇「立場新聞」文章不具煽動意圖，其中5篇均是人物專訪，另一篇是新聞報道。針對民主派初選參加者鄒家成談及香港民族主義，法官認為鄒在訪問表述其政治觀點，但更多篇幅論及他對泛民或民主派的不滿，證據不足以證明文章具煽動意圖。

除了鄒家成，另一名民主派初選參加者梁晃維亦曾接受立場新聞專訪。梁在訪問中批評中共和特區政府「極權」，參選是要讓中央「黐線」，讓港人對選舉失去幻想。文章談及梁的區議會工作、參與社運經歷及對香港的喜愛。法官郭偉健表示文章涉及政治觀點，但在整體考慮下，主旨只在交代梁參政之路，沒有特別抹黑或貶低某一方的言辭，加上梁已被取消立法會參選資格，不足以證明文章涉煽動。

指羅冠聰訪問側重流亡心路

郭官亦裁定前香港眾志主席、現被通緝的羅冠聰訪問不屬煽動。羅受訪稱居英生活忙碌，投入國際倡議工作，亦擔心安全受威脅；由於國安法實施，羅避免與好友周庭和黃之鋒聯絡，因此感愧疚。郭官認為文章集中討論羅流亡後的心路歷程，證據不足以證明涉煽動。

就立法會前議員許智峯的專訪，郭官認為文章雖提及爭取外國對香港制裁等政治觀點，亦提及許因有家人在身旁而可以高調「打仗」，但重點在於交代離港的過程及之後動向。至於青年新政前召集人梁頌恆的專訪，郭官認為梁雖提倡「兩國才有兩制」，並稱中共不是「honest player」（誠實玩家），又表露對司法系統的不信任，但文章未有進一步鼓勵他人跟從其想法。郭官裁定以上兩篇文章均不足以證明涉煽動。

鄒幸彤得獎感言「屬新聞報道」

另外，立場新聞曾報道前支聯會副主席鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士獎」，當中引述鄒的得獎感言，隱喻中共「極權」打壓民主社會。郭官表示細閱文章後，考慮文章屬新聞報道，裁定沒有煽動意圖。

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 發布煽動刊物 立場新聞

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