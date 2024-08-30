官：9評論無客觀基礎播假抹黑 指何桂藍專訪煽「攬炒」 中大生訪問美化「暴動者」

控辯爭議時代背景

官：辯方錯解民調

在審訊中，控辯雙方對案發時的時代背景有不同理解，爭議文章會否帶來實質國安風險。控方認為香港當時歷經「黑暴」，又引述港澳辦主任夏寶龍的發言稱社會表面平靜，但未除亂的根源；而辯方則引述民調結果，主張市民對政府的信任度回升，香港社會穩定。

法官郭偉健在判辭中認為，辯方錯誤分析民調，實質有近六成市民對中央持負面看法，裁定案發當時社會動盪、政治氣氛極為熾熱，大量市民不滿政府。根據當時社會氣氛，郭官裁定11篇文章具煽動意圖，會對國家安全或公眾秩序造成潛在破壞，引起憎恨中央、香港政府及香港司法。

指區家麟不可能知執法證據

涉案9篇博客文章全數被裁定具煽動意圖，當中4篇由資深傳媒人區家麟撰寫。區在〈2020香港新詞〉提到中央稱頒布《港區國安法》是「二次回歸」，代表一國兩制完結；郭官認為「二次回歸」實質代表中央再次在香港行使主權，而「一國兩制確診」的說法抹黑中央、特區政府和國安法。郭官又認為，區不可能知道控方在《蘋果日報》案的拘控掌握什麼證據、涉案被告之間的行為，卻在〈災難現場〉一文形容陳沛敏是留在「災難現場」的記者，抹黑執法行動。

稱羅冠聰文章煽烈士情緒

另有3篇博客文章由羅冠聰撰寫，判辭斥羅在〈在國安法下的新常態，我們應如何反抗和思考〉中顛倒是非黑白。郭官表示，國安法令教師可無所畏懼地教導誤入歧途的學生，但羅卻把教師說成與當權者同流合污。而在〈在亂世中堅強：低谷、幽暗與希冀〉一文，羅強調人民拚命反抗源於當權者剝削，亦以「曼德拉的反種族隔離運作」等提醒抗爭者必會承受巨大代價，文章煽動讀者的烈士情緒，鼓勵讀者不顧後果地挑戰政府及中央。

餘下兩篇博客文章則由陳沛敏及張崑陽撰寫。判辭指出，陳在文中表明支持涉煽動案的譚得志，稱其行為合法，拘捕屬無理打壓，引起對政府憎恨；張則形容中共為邪惡軸心、滿口謊言，以中央的鎮壓行為演繹為「外強中乾的事實和狗急跳牆的心態」，激勵抗爭者並令其相信行動對中央構成巨大影響，貶低管治威信。

7篇專訪中兩篇具煽動意圖，其中郭官斥〈【中大衝突兩年】畢業生憶徒步前行護校 哀山城人文精神消逝〉一文挑動讀者情緒、美化「暴動者」行為。郭官認為保護中大是「偽議題」，無證據指警方曾干涉中大院校自主；而受訪者稱重返中大時須登記身分，以致對學術淨土的幻想粉碎，說法誇張，難以此證明校園自由受損。

至於楊天帥所撰的何桂藍專訪，郭官稱何清楚知道可透過立場新聞宣揚政治理念，她形容年輕人在香港沒有生存空間，製造恐懼，極力推動「攬炒」理念，裁定具煽動意圖。

明報記者

（立場新聞案）