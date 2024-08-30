文章作者或記者如何處理？ 李桂華：倘認為相關者具煽動意圖 將與律政司商討

李桂華提到，警方2021年採取拘捕行動時，有人不分青紅皂白批評警方打壓言論和新聞自由，判辭清楚交代「串謀發布煽動刊物」罪合憲，被告犯案時有煽動意圖，交代了違法界線，亦看出警方當年執法「究竟有咩理據同急切性」，指若新聞機構利用事件為載體散播煽動信息屬違法，並非限制傳媒報道特定題目或案件。

李又稱新聞自由非絕對，如影響國家安全和公眾安寧時可設限，適用於本地和外國媒體，「我哋嗰把尺、個法律都係用嗰一樣嘢嚟」。他強調「唔係話有咩題目唔報得，有咩案件唔報得」，而是若懷有煽動意圖報道和散播信息，便有可能受到法律制裁。李警告若有人違法，警方會以今年刊憲生效的《維護國家安全條例》第24條調查和檢控。

陳國基：非不可批政府 惟視乎目的

被問記協指案件反映香港新聞自由衰落，記者在《基本法》下行使權利工作，不應該被判煽動罪等罪行，政務司長陳國基昨回應稱，特區尊重及重視新聞自由，法律亦有所保障，所有記者如依事實報道，不會有限制新聞自由情况出現；又指在本港並非不可批評政府，但要視乎批評的目的。他指案件經法庭審訊定罪，「不是隨便的」。

（立場新聞案）