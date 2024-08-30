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立場兩總編母企罪成 11文裁煽動 涵區家麟評論 數篇專訪裁沒煽動 求情稱新聞工作者

【明報專訊】已停運的「立場新聞」母公司、前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物，昨日在區院被裁定罪名成立，為回歸後首宗傳媒煽動罪成案件。法官表示，鍾沛權和林紹桐審批發布共11篇具煽動意圖文章，裁定兩人知悉和認同文章的煽動意圖，罔顧煽動後果。法官定性為煽動的文章大部分是評論，其中4篇由資深傳媒人區家麟撰寫。

政府稱彰公義 記協指新聞自由衰落

政府稱判決彰顯公義，任何人煽動仇恨危害國安，必然難逃法網。記者協會則指案件反映香港新聞自由衰落，裁決前已對香港新聞業界造成不可逆轉的傷害。

案件2021年12月首次提堂，經過56日審訊後迎來判決。國安法指定法官郭偉健昨裁定被告Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權及林紹桐罪成。公司被告無派代表出庭，林紹桐因病缺席，唯一到庭的鍾沛權聞判表情冷靜。

官指「罔顧煽動後果」

鍾沛權准續保釋 林紹桐因病缺席

辯方求情稱，本案與以往煽動案不同，鍾沛權和林紹桐是新聞工作者，林患病後腎功能較差。庭上讀出林紹桐親撰陳情信，稱捍衛新聞自由的唯一方式是報道，自己「剛巧」成為被告。鍾沛權在信中表示，妻子陳沛敏早年採訪日本地震，相信新聞故事可反映時代。案件押後至下月26日判刑。鍾獲准繼續保釋。

根據判辭，立場新聞2020年7月至2021年12月發布17篇文章，包括立場前記者何桂藍的專訪、區家麟撰寫的評論等。控方指被告串謀發布17篇文章，旨在引起市民憎恨中央或特區政府。鍾沛權自辯稱擔任總編輯時審批發文，屬正常傳媒工作，又指區家麟真誠認為法例有錯誤之處。

官指區文章沒客觀基礎下攻擊國安法

法官郭偉健逐一分析文章內容，裁定其中11篇具煽動意圖。郭官指出，參加「35+」初選的何桂藍受訪提倡抗爭，顯示極度仇恨政府，文章會引發讀者對政府產生敵意，對國家安全造成潛在破壞。至於區家麟撰文批評國安法，稱人大隨時釋法，「識時務的國安法官們，自會明瞭新時代之『公正』為何物」，郭官批評是不折不扣的藐視法庭行為。郭官強調，所有法官都要跟法官誓辭履行職務，而法律沒有規定為犯罪行為的，法官不得定罪處刑；認為區的文章在沒有客觀基礎下攻擊國安法，具煽動意圖。

6篇不具煽動意圖 包括鄒幸彤報道

郭官裁定其餘6篇文章不具煽動意圖，例如鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士獎」的報道，郭官認為屬新聞報道，不足以證明是煽動。其餘5篇為專訪（見表）。

犯罪意圖方面，郭官指立場新聞在《創刊辭》「香港，是香港人的主場」強烈表達政治主張，是排除中國、由港人自主香港的本土主義。郭官認為，鍾沛權供稱立場新聞對政治主張沒有立場絕對是謊話。此外，立場社論談及「借來的地方」和「借來的時間」，郭官指是英政府管治時形容香港的用語，顯示鍾眷戀英國統治時代。郭官裁定立場的政治理念是本土主義，並於反修例期間成為抹黑政府的工具。

被裁定煽動的11篇文章中，鍾沛權供稱以總編輯身分審批發布其中10篇；餘下一篇中大衝突兩周年訪問報道，在林紹桐署任總編輯時發布。郭官裁定鍾知悉文章的煽動意圖，發文煽動憎恨政府，「至少罔顧煽動後果」，而林紹桐在警方去信投訴後仍發布中大衝突一文，同樣罔顧煽動後果。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

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相關字詞﹕林紹桐 鍾沛權 立場新聞 區域法院

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