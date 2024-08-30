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國際傳媒廣泛報道 提回歸後首記者控煽動

【明報專訊】「立場新聞」及兩名前總編被判串謀發布煽動刊物罪成，美國、英國及歐盟昨日批評裁決影響香港新聞自由。英國外交聯邦及發展部政務次官衛倩婷（Catherine West）形容，鍾沛權和林紹桐兩人只因履行職責而被定罪，強調「新聞工作不是罪」。多國外交官都有旁聽審訊。國際傳媒廣泛報道及即時推送新聞，並提及今次是香港回歸後首次有記者被控煽動罪。

FCC：裁決衝擊傳媒機構

外交部：反對外國干預港務

香港記者協會昨表示，案件明確反映香港新聞自由衰落，裁決前已對新聞業界造成不可逆轉的傷害。記協稱強烈反對使用法例檢控按《基本法》行使其權利進行新聞工作的人。外國記者會（FCC）形容，裁決衝擊本地及國際傳媒機構，相信傳媒機構及該會都會評估裁決對日常運作的影響。香港新聞工作者聯會表示，立場案無關新聞自由，而是違法和守法的問題。

衛倩婷在社交網站X說，英方期盼香港成為意見及信息自由流動、真正的國際城市，促請香港當局停止政治檢控新聞工作者，根據《基本法》第27條維護新聞及出版自由。歐盟發言人回應說，裁決是反映香港新聞自由收窄又一例子，恐會進一步限制意見多元交流及資訊自由流通。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，定罪是直接攻擊新聞自由，破壞香港曾以開放為榮的國際聲譽。

就外國對案件評論，中國外交部駐港公署發言人表示強烈不滿及堅決反對，促請有關國家停止打着新聞自由幌子干預特區司法、停止以任何方式干預香港事務；中方形容「立場」是「徹頭徹尾的政治組織」。

相關字詞﹕記協 衛倩婷 Catherine West 立場新聞

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