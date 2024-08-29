陸續添7功能 智方便推「個人碼」 3屋苑試用作訪客登記

顯示名字首字母姓氏年齡組別

數字政策辦公室助理數字政策專員（數據應用）梁展鵬稱，智方便個人碼透過與物流及供應鏈多元技術研發中心合作，於3個屋苑的訪客登記程序推出先導計劃，用戶進入處所時只需出示二維碼，毋須出示身分證明文件；個人碼僅顯示英文姓氏、姓名的首個英文字母，年齡會以11至17歲、18至64歲、65歲或以上3個組別展示，處所只會儲存個人碼，而個人碼則設定有效時限及防止截圖功能。

梁展鵬稱，會將智方便個人碼的技術檔案等相關資訊上載至網站，處所只須用自行開發的二維碼應用程式便可使用，相信日後商場及商廈都可應用。梁未透露先導計劃會維持多久，他說會從3個參與屋苑蒐集意見及了解市場反應，有需要時會推廣至其他屋苑，會密切留意情况，適時檢討及不斷向業界宣傳。

數字辦高級系統經理羅志華補充，希望明年初可物色到門禁設施應用智方便個人碼，指相關開發工作「已做得七七八八」，但門禁系統需硬件配合。

可儲存長者卡等電子證照

「一網通辦」料明年底完成

其他新功能包括明年首季推出「小程序平台」，羅志華說，屆時用戶可直接透過智方便選用所需部門服務，毋須再安裝其他App，但強調平台非完全替代所有應用程式，例如HA Go及My SmartPLAY（康體通）等涉複雜業務流程的程式仍需獨立一個應用程式。另一新功能是「個人電子證照」，用戶可透過智方便儲存長者卡等不同部門發出的電子證照，該功能使用區塊鏈技術，對方驗證時能確保內容無誤，並可檢視發出證照的部門是否已註銷該證照或是否過期。

2022年《施政報告》提出，目標兩年後政府服務全面電子化，3年內全面採用智方便實現政府服務「一網通辦」，梁展鵬預計，明年有約1000個服務包括電子表格，都會全面採用「智方便」或「智方便+」，料明年底完成「一網通辦」，形容進度良好。

日均逾13.6萬人次登入使用

梁展鵬透露，智方便至今有逾290萬登記用戶，當中約153萬人為「智方便+」用戶，每日平均有逾13.6萬人次登入使用智方便。他提到簡化登記「智方便+」流程於上月11日推出後，截至本月18日，約17.4萬人以支援近場通訊（NFC）技術的流動電話登記或升級「智方便+」。

資科辦上月初推出「智方便」流動應用程式新版本，市民可使用支援NFC技術的流動電話更新至新版本，以讀取新身分證晶片內的卡面資料，自行透過智方便登記或升級「智方便+」，新登記流程亦簡化至只需拍攝身分證一次，毋須多角度拍攝。